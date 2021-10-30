中職／郭李建夫調教 許峻暘投球「共軌效應」成特質

樂天桃猿隊投手許峻暘本季一軍表現不差，他歸功於大學時期總教練郭李建夫調教，直球和變速球「共軌效應」有效擾亂打者，回憶當兵期直言難熬，做夢都會夢到在投球丘投球。

中華職棒樂天桃猿隊投手許峻暘去年季中選秀第3輪被選進，但去年底接到兵單、入伍服役，今年3月中才退伍。10月首度被拉上一軍，13日完成一軍生涯初亮相，目前為止一軍3場後援出賽，總計投5局無失分、拿下1次中繼成功。

桃猿隊總教練曾豪駒賽前接受媒體訪問表示，許峻暘整體表現算不錯，初登板時不會有新人投手的膽怯，也是投手具備的特質，相信經驗慢慢累積後、會越來越好。

曾豪駒表示，許峻暘的直球和變化球快慢搭配的很好，球的共軌長、不容易辨識，這也是他的特質，這幾場出賽面對打者積極搶好球數，也有把特質展現出來，目前暫時還是定位長中繼。

許峻暘表示，13日初登板時當然會緊張，但更多的是期待，想要知道在職棒舞台可以有怎麼樣的表現，目前3場比賽數據上看起來還可以，但有很多地方需要加強，很多打者都是第1次對戰，大家可能還不熟悉。

直球與拿手變速球（螃蟹球）共軌的投球特質，是在開南大學時接受總教練郭李建夫調教而練成。許峻暘表示，一開始直球和變速球的速差不大，郭李建夫幫忙調整握法，調整過後有共軌效應，也能擾亂打者節奏，收到不錯效果。

大學畢業投入中職選秀，被視為牛棚即戰力，卻只能先去當兵，許峻暘笑說，當兵那4個月真的很難熬，沒辦法做自己喜歡的事，剛開始進去，做夢都還會夢到在投手丘上投球。

退伍回到球隊，因為比較長時間沒有碰球、難免生疏，許峻暘表示，只能想辦法盡快調整，目前定位後援角色，當然會有野心想要拚先發，但先發、後援角色都適應，只要球隊需要，上場就是盡最大的力量。