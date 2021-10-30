快訊

王必勝緋聞對象駁斥「每月6萬」傳聞 衛福部盼低調再低調

中職／郭李建夫調教 許峻暘投球「共軌效應」成特質

中央社 / 桃園30日電
中華職棒樂天桃猿隊投手許峻暘去年季中選秀第3輪被選進，但年底就接到兵單、入伍服役，直到今年3月中才退伍，10月首上一軍，13日完成一軍生涯初亮相，目前為止一軍3場後援出賽，總計投5局無失分、拿下1次中繼成功，表現不差。 中央社
中華職棒樂天桃猿隊投手許峻暘去年季中選秀第3輪被選進，但年底就接到兵單、入伍服役，直到今年3月中才退伍，10月首上一軍，13日完成一軍生涯初亮相，目前為止一軍3場後援出賽，總計投5局無失分、拿下1次中繼成功，表現不差。 中央社

樂天桃猿隊投手許峻暘本季一軍表現不差，他歸功於大學時期總教練郭李建夫調教，直球和變速球「共軌效應」有效擾亂打者，回憶當兵期直言難熬，做夢都會夢到在投球丘投球。

中華職棒樂天桃猿隊投手許峻暘去年季中選秀第3輪被選進，但去年底接到兵單、入伍服役，今年3月中才退伍。10月首度被拉上一軍，13日完成一軍生涯初亮相，目前為止一軍3場後援出賽，總計投5局無失分、拿下1次中繼成功。

桃猿隊總教練曾豪駒賽前接受媒體訪問表示，許峻暘整體表現算不錯，初登板時不會有新人投手的膽怯，也是投手具備的特質，相信經驗慢慢累積後、會越來越好。

曾豪駒表示，許峻暘的直球和變化球快慢搭配的很好，球的共軌長、不容易辨識，這也是他的特質，這幾場出賽面對打者積極搶好球數，也有把特質展現出來，目前暫時還是定位長中繼。

許峻暘表示，13日初登板時當然會緊張，但更多的是期待，想要知道在職棒舞台可以有怎麼樣的表現，目前3場比賽數據上看起來還可以，但有很多地方需要加強，很多打者都是第1次對戰，大家可能還不熟悉。

直球與拿手變速球（螃蟹球）共軌的投球特質，是在開南大學時接受總教練郭李建夫調教而練成。許峻暘表示，一開始直球和變速球的速差不大，郭李建夫幫忙調整握法，調整過後有共軌效應，也能擾亂打者節奏，收到不錯效果。

大學畢業投入中職選秀，被視為牛棚即戰力，卻只能先去當兵，許峻暘笑說，當兵那4個月真的很難熬，沒辦法做自己喜歡的事，剛開始進去，做夢都還會夢到在投手丘上投球。

退伍回到球隊，因為比較長時間沒有碰球、難免生疏，許峻暘表示，只能想辦法盡快調整，目前定位後援角色，當然會有野心想要拚先發，但先發、後援角色都適應，只要球隊需要，上場就是盡最大的力量。

樂天桃猿 選秀

延伸閱讀

中職／猿隊下半季還沒絕望先不想抓放 曾總「把握眼前」

中職／兩強打支撐 暴力猿代打一樣猛

中職／曾仁和首勝「完美」 曾豪駒：整體就是舒服

中職／馬傑森顴骨骨折休2至3周 「顏值當然有影響」

相關新聞

日職／旅日最終戰？王柏融超前二壘安助火腿閃過爐主

「大王」王柏融再度有關鍵貢獻，今天在7局代打敲出超前二壘安打，火腿隊終場以5：3擊敗羅德隊，確認賞給西武隊太平洋聯盟墊底...

中職／喜歡中文名 象魔力準備好一展身手

中信兄弟隊兩名新洋投今天結束隔離開始隨隊訓練，其中象魔力（Shawn Morimando）調整進度較快，明天在洲際主場就...

中職／談「抓放」恐被三隊針對 餅總：自己要想辦法贏

統一獅隊在下半季爭霸上只能靠自己，面對最後階段可能的「抓放」策略，恐將被各隊鎖定，總教練林岳平說：「無法控制別隊怎麼作戰...

中職／隔3年達標120局 鄭凱文：投越長越好

中華職棒今年有兩名本土投手率先達成120局門檻，中信兄弟隊鄭凱文是其一，相隔三年再度完成投手整季規定局數，鄭凱文表示，自...

中職／本土投手120局達標 黃子鵬心中有2位榜樣

中華職棒今年有兩名本土投手率先達成120局門檻，樂天桃猿隊黃子鵬以124局排第一，他認為這只是個人階段性任務，「球隊的成...

中職／在美國就想參加菜鳥日 江少慶扮吸血鬼講笑話

富邦悍將隊今天賽前舉辦「菜鳥日」，去年選秀入隊的新人變裝在球迷面前亮相、表演才藝，狀元郎江少慶穿上吸血鬼裝，在眾多變裝中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。