中職／上屆新人王看本屆激鬥 林安可1票給「天哥」

身為上屆新人王，統一獅隊林安可看今年的新人王之爭，將自己的一票投給味全龍隊郭天信，原因也充滿了私心，「因為是我南英、文化的學弟，當然是挺自己人。」

林安可去年在新人王之爭一支獨秀，無人可以撼動他的位置；今年情況不同，票選上預料會有一番激鬥，徐若熙、曾峻岳兩位投手的呼聲最高，打者則以龍隊「天威連線」郭天信、李凱威最亮眼。

林安可選擇「自己人」郭天信，兩人在南英商工並未同隊過，在文化大學則是林安可大四、郭天信大一，當時就有看到這位學弟的能力，「那時就看他運動能力滿好的，看他跑來跑去、飛來飛去。」

看郭天信的菜鳥球季表現，林安可認為他第一年在一軍就有滿突出的表現，雖然球季剛開打時比較低迷，後來手感逐漸拉抬，「他本來就有這個能力，以前看他守外野、游擊，運動能力真的滿好的。」

郭天信本季成績開低走高，目前繳出打擊率2成87、96支安打、5轟、20盜，以嬌小的身材敲出5轟居隊上第3多，只輸給吉力吉撈．鞏冠（8轟）、赫雷拉（6轟），且屢在外野展現美技守備，存在感超高的表現讓他成為球迷的最愛。