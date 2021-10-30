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中職／談「抓放」恐被三隊針對 餅總：自己要想辦法贏

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
面對最後階段可能的「抓放」策略，恐將被各隊鎖定，統一獅隊教頭林岳平表示在下半季爭霸上只能靠自己。 聯合報系資料照
面對最後階段可能的「抓放」策略，恐將被各隊鎖定，統一獅隊教頭林岳平表示在下半季爭霸上只能靠自己。 聯合報系資料照

統一獅隊在下半季爭霸上只能靠自己，面對最後階段可能的「抓放」策略，恐將被各隊鎖定，總教練林岳平說：「無法控制別隊怎麼作戰，盡可能把握每場比賽去搶下勝利。」

獅隊目前在下半季與中信兄弟隊緊咬，目前居於弱勢的樂天桃猿富邦悍將隊，一旦確定下半季爭冠無望，想進季後賽就必須走另一條路，就是寄望兄弟包辦上、下半季冠軍。

若真的走到這一劇本，猿、悍將隊勢必要傾全力拉下獅隊，對兄弟的比賽則有放手空間，兄弟的第一目標也會是獅隊，3隊都可能操作將最穩的投手押在面對獅隊的比賽。

「不用去想那麼後面，自己要想辦法贏。」林岳平表示，「富邦、樂天要怎麼作戰，我沒有想法，我的想法只有我們要怎麼去面對每場比賽。」

林岳平指出，與兄弟的兩場直接對戰至關重要，是必須要把握、取得優勢的比賽，「想盡辦法讓球隊在有利情況下拿下下半季冠軍，往這個目標去執行。」

林岳平 樂天桃猿 富邦悍將

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