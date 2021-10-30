中職／11月2日全面開放觀眾 仍須戴口罩、少交談

因疫情穩定，中職11月2日起全面開放觀眾進場。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，未來擴大開放後，雖免梅花座，但除飲食外仍要戴口罩並避免交談。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各項活動紛紛鬆綁、防疫規定也漸趨寬鬆，中央流行疫情指揮中心預計11月2日起鬆綁部分防疫措施，包括取消體育活動人數降載規定。

中華職棒今天表示，已向體育署核備完成並通知球團，確定自11月2日起可開放100%觀眾進場，這是自有疫情快2年以來首度全面開放，但確切實施時間以各球團公告為準。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，未來擴大開放後，仍須遵守所有公共營業場域規定，如實聯制、量體溫等，除了飲食以及例外情形，其餘時間須全程佩戴口罩。

羅一鈞說，目前座位安排上雖然不用梅花座，但鼓勵場內人數若不多，還是應保持適當社交距離並避免交談，讓防疫工作能在歡樂觀賽氣氛下順利完成。

此外，羅一鈞也表示，大賣場是否開放試吃、夜市能否開放邊走邊吃，則有待經濟部進一步決定。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在圓山飯店受訪時表示，應該很快會規劃開放大賣場試吃，但夜市邊走邊吃究竟好不好，還有待討論。