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中職／陳琥取代德保拉31日先發抗獅 兄弟新洋投待命中繼

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟隊新洋投象魔力（Shawn Morimando）。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊新洋投象魔力（Shawn Morimando）。記者蘇志畬／攝影

不是德保拉。明天兩支下半季並列第一的隊伍交手，中信兄弟隊由陳琥先發對上統一獅隊，不過新洋投象魔力（Shawn Morimando）會在後面待命，與另名洋投華德茲（Jose Valdez）今天開始隨隊。

德保拉昨天傳出頸部緊繃，兄弟總教練林威助今天表示，經過MRI（核磁共振顯影）檢查沒有大問題，「不太嚴重，但是以防萬一，讓他跳過一次先發，觀察狀況，不會下放二軍。」

外界期待的布雷克與德保拉兩名王牌投手交鋒無法實現，林威助決定由陳琥接手，陳琥前一場在24日對味全龍隊投6.2局僅失1分。

陳琥後面也還有人手待命，兄弟兩名新洋投象魔力、華德茲今天出關加入一軍訓練，林威助指出，經過投手教練評估，象魔力最快明天就會登錄一軍，華德茲則會先在二軍出賽。

左投象魔力今年還有在美職大聯盟馬林魚隊出賽4場，10.1局被敲18支安打包括2轟，防禦率9.58，林威助認為是屬於協調性好、直球變化球控制力佳的投手類型，先讓他從中繼出發。

華德茲有過4年大聯盟出賽紀錄，今年在多明尼加冬季聯盟、墨西哥聯盟出賽為主，林威助表示，華德茲屬於爆發力好的投手，球速快是特徵。

兩名投手出關後先隨隊，也會盡快安排出賽，林威助表示，主要考量到賽季已經進入尾聲，「他們20幾天沒比賽，就以賽代訓，讓他們多了解台灣打者習性。」

中信兄弟隊新洋投華德茲（Jose Valdez）。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊新洋投華德茲（Jose Valdez）。記者蘇志畬／攝影

林威助 陳琥 德保拉

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