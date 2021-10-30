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日職／旅日最終戰？王柏融超前二壘安助火腿閃過爐主
「大王」王柏融再度有關鍵貢獻，今天在7局代打敲出超前二壘安打，火腿隊終場以5：3擊敗羅德隊，確認賞給西武隊太平洋聯盟墊底。
此役是火腿的本季最終戰，王柏融雖未先發，7局上代打，西川遙輝盜壘形成二壘有人後，王柏融掃出中外野深遠二壘打，帶有1分打點，幫助火腿突破1：1平手局面。
這一支安打加持後，王柏融本季出賽95場，以打擊率2成42敲出61支安打、9轟、48分打點，締造旅日3年以來的最佳成績單。
火腿賽前領先西武0.5場勝差，今天只要不輸，就能避免墊底，王柏融的超前安打助火腿一臂之力閃開爐主位置。
伊藤大海先發7局被敲5安打、失1分，送出9次三振，新人球季就取得10勝。
此役結束後，王柏融打完與火腿3年總值400萬美元合約的最後一戰，3季以來共在一軍出賽235場，645打數敲出157支安打、14轟、92分打點，以打擊率2成43結算，未打出洋砲效益，但本季成績也明顯可見拉抬，明年是否續留日職發展還是未知數。
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