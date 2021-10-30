日職／鍵盤球迷有福了 新庄剛志邀請「鄉民」決定先發陣容

火腿隊昨天宣布由新庄剛志接任明年球季新監督，除了日前透露會有新的外野規劃外，接任第一天他就出奇招，未來可能會有部分比賽讓球迷決定先發打線，讓「鍵盤球迷」與「鄉民」有機會發揮。

新庄今在推特發文並邀請球迷未來一起參與排先發打線，「我正在考慮讓球迷來決定首發陣容，到時候請大家多多指教」。

網友得知消息後也紛紛感到興奮，並表示一定要參與，「第一棒我會排新庄剛志」、「超開心！好像是自己球隊的全明星賽」、「這樣創新的想法好有趣，超級期待！」。