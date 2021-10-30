日職／巨人隊補強無效連霸失利 日媒翻舊帳狠批陽岱鋼

讀賣巨人隊今年為拚連霸，季前依慣例花大錢在FA市場進行補強。不過效果不佳，最終在中央聯盟只排名第三無緣冠軍。日媒不但對此開罵，還特別點名陽岱鋼是這支傳統豪門這幾年最失敗的投資。

巨人在季前花4年8億日圓找來重砲梶谷隆幸，卻因傷勢的影響，打擊率從上季0.323降到0.282，今年也僅有4轟，對比去年敲出19轟，令人感到不勝唏噓。而季中簽下旅美失敗回歸的山口俊、和陷入霸凌風暴無償交易來的中田翔表現同樣低迷。擁有如此強大的陣容，多筆補強表現卻都叫人失望，讓不少巨人球迷憤怒不已，甚至要監督原辰德下台以示負責。

FA補強一再失利，日媒也翻出舊帳，指巨人在2016年以5年約15億日圓高薪所簽下的陽岱鋼，堪稱是最令人失望的野手補強，並點出他過去五年來的數據，和隊長坂本勇人相比簡直大相逕庭。

陽岱鋼這五年僅出賽329場、972打席，坂本則是626場、2721打席，整整多出2.79倍。在打擊率方面，陽岱鋼平均.233，擊出24轟，坂本打擊率則是高達.302，還敲出111轟，整體的數據都力壓陽岱鋼。