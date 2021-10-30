中職／等了超過2年！11月2日可全面開放觀眾、味全龍最賺

等了超過2年，中華職棒確定自11月2日起可以全面開放觀眾進場，不過正式實施時間以球團為準，若各隊都在當天啟動，味全龍隊還有12場主場最「賺」。

中央流行疫情指揮中心日前表示，11月2日起取消體育活動人流管制，聯盟表示，昨日通知各球團，已經向體育署核備完成，11月2日開始可配合防疫指引規劃觀眾100%進場，實施時間以球團公告為準。

中職11月2日兩場賽事分別在新莊及桃園棒球場舉行，主場的富邦悍將隊、樂天桃猿隊最先受惠，不過各隊售票進度、調整作業不一，未必能在當天就立刻全面開放。

以11月2日開放計算，味全龍隊還有12場主場賽事是五隊最多，接下來依序是中信兄弟7場、悍將6場、統一獅5場、猿隊4場。

中職上一次全面開放觀眾進場已是2019年10月17日的總冠軍賽最後一戰，2020年球季從閉門開打逐漸開放到78%觀眾，今年開季也維持78%標準，也是至今最多，隨著疫情調整，目前為開放50%觀眾。