中職／被統一追上了不想休息 李振昌帶仍腫的右手關門

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
李振昌。圖／中信兄弟隊提供
李振昌。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天戰到延長10局以5：2擊敗樂天桃猿隊，終結者李振昌在強襲球後休息4天再度出賽，投1局、無失分救援成功，他賽後帶著仍腫的右手坦言，傷勢復原約8成，「但想說被統一追到了，不能再休息。」

此役由洋投先發對決，兄弟羅傑斯投7局僅失2分（責失1分），猿隊狂威則是投6局失2分，兩人都以無關勝敗收場，比賽進入牛棚決勝，打到延長10局上，陳禹勳登板的第4球，就被陳子豪掃出三分砲。

3分領先交到李振昌手中，這是他在24日以右手擋下球襲球傷退後的首度出賽，一開始就先保送了首位打者陳晨威。

剛登板時節奏太急，影響了控球，李振昌透露，「小高（高宇杰）喊了暫停，上來就說一個一個慢慢丟。」他也穩了下來，穩穩抓下出局數，包括2次三振。

李振昌今天賽前先進行測試牛棚，丟完後回報投手教練佛斯特、牛棚教練林恩宇，是允許比賽的範圍。他坦言傷勢狀況好了大約8成、還不是完全好，「還是腫的，但想說被統一追到了，不能再休息，盡自己能力幫助球隊。」

至於明天還能不能登板？李振昌說：「佛斯特是叫我明天跟他講狀況，如果有贏的機會，盡量想要上場。」

李振昌 牛棚 樂天桃猿

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