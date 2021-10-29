中職／獅投17K單季新高 林岳平讚本季最佳

統一獅隊今晚在古林睿煬6局10次三振領軍下，5名投手聯手投出17K，創下本季新高，更以4：0完封富邦悍將隊，總教練林岳平說：「本季投手最好的一場比賽。」

古林睿煬前6局只被敲出1支安打，但用雙殺化解，包括10次三振在內，投出另類18上18下，總教練林岳平說：「相當完美。」

不過林岳平也點出缺失在7局上對林哲瑄在2好2壞後的連續兩顆壞球，形成不必要保送，後續被敲1安又有1次保送，形成滿壘而退場，林岳平表示：「希望他下次不是用變化球引誘，要去對決。」

滿壘局面，接手的王鏡銘、江承峰凍結跑者，用內野飛球跟兩次三振，接連解決林益全、范國宸、張進德，林岳平說：「這是關鍵，讓對方最好打者可以無效攻擊。」