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中職／獅投17K單季新高 林岳平讚本季最佳

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅王鏡銘7局下合力化解無人出局的滿壘危機。記者余承翰／攝影
統一獅王鏡銘7局下合力化解無人出局的滿壘危機。記者余承翰／攝影

統一獅隊今晚在古林睿煬6局10次三振領軍下，5名投手聯手投出17K，創下本季新高，更以4：0完封富邦悍將隊，總教練林岳平說：「本季投手最好的一場比賽。」

古林睿煬前6局只被敲出1支安打，但用雙殺化解，包括10次三振在內，投出另類18上18下，總教練林岳平說：「相當完美。」

不過林岳平也點出缺失在7局上對林哲瑄在2好2壞後的連續兩顆壞球，形成不必要保送，後續被敲1安又有1次保送，形成滿壘而退場，林岳平表示：「希望他下次不是用變化球引誘，要去對決。」

滿壘局面，接手的王鏡銘、江承峰凍結跑者，用內野飛球跟兩次三振，接連解決林益全、范國宸、張進德，林岳平說：「這是關鍵，讓對方最好打者可以無效攻擊。」

加上劉軒荅1局2K、9局登板的施子謙3連K，獅隊投手送出本季新高的17K，林岳平表示：「子謙比較可惜是，原本先發角色，但目前無法進入輪值，只好讓他在中繼。」而悍將吞下17K同樣是本季新高。

統一獅施子謙9局下上場關門守住勝利。記者余承翰／攝影
統一獅施子謙9局下上場關門守住勝利。記者余承翰／攝影
統一獅江承峰7局下合力化解無人出局的滿壘危機。記者余承翰／攝影
統一獅江承峰7局下合力化解無人出局的滿壘危機。記者余承翰／攝影

林岳平 古林睿煬 施子謙

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