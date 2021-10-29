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中職／助總給提示攻破陳禹勳 陳子豪10局敲致勝3分砲

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳子豪。圖／中信兄弟隊提供
陳子豪。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天打到延長10局，靠陳子豪的三分砲分出高下，以5：2擊敗樂天桃猿隊，陳子豪的打席得到來自總教練林威助的小提示，放掉指叉、抓直球打，揮出他的本季第11轟、生涯第97轟。

兄弟先發投手羅傑斯投7局僅失2分（責失1分），先在第1局因林立二壘打、成晉一壘打串聯失血，第5局仍是林立的安打吹起猿隊攻勢，盜上二壘後，藍寅倫安打送回猿隊的第2分。

猿隊以2：0領先進入第7局，先發投手狂威續投，無人出局被連敲兩安打，換上壽星陳冠宇「拆彈」，兄弟則是啟動連兩棒代打都奏效，黃鈞聲先敲安打、貢獻1分打點，詹子賢的高飛犧牲打再送回追平分，兩隊戰成2：2，狂威最終投6局被敲6安打、失2分。

兩隊先發投手都以無關勝敗收場，比賽進入牛棚決勝，延長10局，猿隊終結者豪勁被敲1安打、1保送後退場，陳禹勳登板的第4球，就被陳子豪掃出三分砲。

換投空檔，林威助提點陳子豪注意陳禹勳的球種、設定球路，要他鎖定的球到了就出棒；陳子豪透露，助總告訴他，陳禹勳出手手肘較低，直球可能比較高，「叫我抓高一點的球，低的指叉不要揮棒。」連續兩顆直球後，陳子豪咬中他的連續第3顆直球，落在紅中的失投球，被他一棒底定勝負。

兄弟此役贏球也得力於不少守備美技，幫忙擋下猿隊攻勢，助總第一個點名陳文杰，「文杰兩次飛撲都滿關鍵，面對桃猿打線不能有閃失。」此外，許基宏的守備一直都很穩定，張志強的飛身接殺也很關鍵。

陳子豪。圖／中信兄弟隊提供
陳子豪。圖／中信兄弟隊提供

陳子豪 陳禹勳

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