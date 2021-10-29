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中職／挑戰單季百K？古林睿煬：要看對面打者

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅先發投手古林睿煬。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手古林睿煬。記者余承翰／攝影

休息了17天，古林睿煬今晚火球連飆，賞給富邦悍將隊10次三振，用6局無失分好投幫助統一獅隊以4：0拿下勝利，他說：「感謝球隊給我休這麼多天，做好調整去贏球。」

古林睿煬用88球投完六局，只被敲2安、無失分，本季三振數也來到90次，本土第三多，距離徐若熙的98K也不遠，本季有機會挑戰100K，不過古林睿煬笑說：「那要看對面打者，我還是丟我的。」

古林睿煬生涯投球局數剛好滿百，不過他有點苦笑說：「3年了耶…我還是一樣的目標，可以投到球季最後就好。」獅隊今年為古林設定單季百局的標準，目前也來到83局。

今天古林睿煬三振數追平個人新高，除了全場150公里以上的速球狂飆外，他也感謝捕手陳重羽的幫助，利用曲球攻擊，快慢變化影響打者，「重羽幫了滿大的忙」。

7局古林睿煬續投，但出現2次保送中間有1支安打，他表示，當下節奏不是太好，第一個又是不必要的保送，但相信後面投手會守住，「謝謝學長他們」。

確實，接手的王鏡銘、江承峰用內野飛球跟兩次三振，連抓三個出局、凍結跑者。

獅隊贏得這場比賽後，與中信兄弟隊仍並列下半季第一，不過古林睿煬不會將自己的投球與球隊戰績掛鉤，「我不會去想這題，會給自己帶來不必要的想法。」

統一獅先發投手古林睿煬。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手古林睿煬。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手古林睿煬6局無失分並投出10次三振。記者余承翰／攝影
統一獅先發投手古林睿煬6局無失分並投出10次三振。記者余承翰／攝影

古林睿煬 富邦悍將 統一獅

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