中職／古林睿煬6局10K無失分 猛獅完封勝悍將

到二軍休息、調整17天，統一獅隊古林睿煬滿血回歸，今晚在新莊球場投出10次三振、6局無失分的表現，與隊友聯手完封富邦悍將隊，以４：0拿下勝利。

古林睿煬前一場在10月11日對中信兄弟隊先發5.2局失6分，隨後因輪值調整加上局數逼近球隊設定，下二軍休息，今天回到一軍登板展現K功。

面對悍將隊打線，古林睿煬前6局局局飆K，也頻頻投出150公里以上速球，中間只被敲出1支安打，但因雙殺解圍，只面對最低消的18人次。

獅隊打線也在5局上先開張，陳重廷從陳仕朋手中敲出一發陽春砲，打破僵局；6局上獅隊再對陳仕朋敲出4支安打，讓他在2出局後又掉2分，9局上則從吳世豪手中拿下1分。

悍將隊在7局下原有機會突破，選到兩次保送中間夾著一安，無人出局形成滿壘，不過古林睿煬退場後，接替的王鏡銘讓林益全敲出內野高飛球、三振范國宸，再換上來的江承峰也三振掉代打的張進德，維持無失分。

古林睿煬今天總計用88球投完6局，送出10次三振追平個人單場最多，被敲2安另有2次保送，沒有掉分，防禦率下降到3.25，奪得個人第7勝。

陳重廷今天3打數2安打，安打都是對陳仕朋敲出，生涯對戰打擊率提升到4成21，而且陳重廷生涯7發全壘打有3發都是對陳仕朋開轟。