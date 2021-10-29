快訊

因財報不實遭判刑 群聯董事長潘健成回應了

中職／德保拉31日可能不出賽？林岳平：對誰都一樣

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
中信投手德保拉。 報系資料照
中信投手德保拉。 報系資料照

統一獅隊與中信兄弟隊正激烈爭取下半季冠軍，兩隊在31日正面交鋒，有可能也是德保拉布雷克兩名頂尖投手先發對決，雖然傳出德保拉脖子緊繃，但獅隊還是照原本安排，總教練林岳平說：「對誰都一樣。」

獅象今天賽前戰績並列下半季第一，31日獅隊作客洲際的比賽將推出陣中最穩的布雷克先發，林岳平表示，這個輪值順序從上周就排定，不會特別更動，也指出對戰兄弟取得優勢的重要性，需要幫助球隊贏球的投手。

兄弟總教練林威助點出德保拉的脖子痠痛，31日一戰能否先發要視狀況而定，林岳平看到消息後仍維持原本想法，「不管對誰都一樣。」

德保拉與布雷克今年在個人獎項也爭得激烈，同以15勝並列勝投王，德保拉雖然以170次三振遙遙領先，但防禦率1.73，布雷克則是1.76，有機會超前。

兩名投手在個人獎項跟球隊優勢都搶得兇，林岳平想了想，記憶中沒有出現過類似狀況，「球隊分別在前兩名，投手獎項也都在一、二名，很少看到這樣。」

德保拉 林岳平 布雷克

延伸閱讀

中職／獅隊因雨休一場 蘇智傑有望11月5日歸隊

中職／德保拉脖子痠痛 31日投不投統一還要再觀望

中職／林岳平對陳傑憲開綠燈 獅隊打擊王後天歸隊

中職／霸能回鍋首戰確定對決兄弟 胡智為權宜降到二軍

相關新聞

日職／王柏融連兩場雙安 火腿最終戰若不輸賞西武墊底

「大王」王柏融強勢拉尾盤，今天出戰羅德隊敲出雙安、貢獻1分打點，帶動火腿隊的4分大局，火腿終場以5：0取勝，明天一戰只要...

中職／猿隊下半季還沒絕望先不想抓放 曾總「把握眼前」

樂天桃猿隊想進入季後賽有兩條路可走，是否再陷「抓放」局面，總教練曾豪駒認為還言之過早，主因是猿隊對中信兄弟隊還有7場比賽...

中職／樂見江少慶領高薪 陳金鋒：代表環境穩定

「台灣巨砲」陳金鋒身為頭頸癌年度衛教大使，今天為了宣導活動，在新莊棒球場擔任開球捕手，當年以破紀錄合約加盟中職，看到同樣...

中職／年滿40後一軍首戰 周思齊3句話總結本季低潮

10月26日剛年滿40歲，中信兄弟隊老將周思齊今天重返一軍，本季的低迷狀況，他以「打不出安打、飛不出全壘打，就準備挨打」...

中職／今年衝刺百勝有難度 羅力：我一直都想贏

富邦悍將隊羅力昨天完成生涯1200K的里程碑，距離生涯百勝也只差3場差距，然而照今年剩餘場次，要在本季達成難度很高，羅力...

中職／生涯1200K達陣 羅力也想超車勇壯紀錄

除了百勝外，富邦悍將隊羅力也想挑戰看看中職最多K紀錄，昨天單場6K之後，他以1201次三振成為史上第二位1200K俱樂部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。