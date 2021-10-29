中職／德保拉31日可能不出賽？林岳平：對誰都一樣
統一獅隊與中信兄弟隊正激烈爭取下半季冠軍，兩隊在31日正面交鋒，有可能也是德保拉、布雷克兩名頂尖投手先發對決，雖然傳出德保拉脖子緊繃，但獅隊還是照原本安排，總教練林岳平說：「對誰都一樣。」
獅象今天賽前戰績並列下半季第一，31日獅隊作客洲際的比賽將推出陣中最穩的布雷克先發，林岳平表示，這個輪值順序從上周就排定，不會特別更動，也指出對戰兄弟取得優勢的重要性，需要幫助球隊贏球的投手。
兄弟總教練林威助點出德保拉的脖子痠痛，31日一戰能否先發要視狀況而定，林岳平看到消息後仍維持原本想法，「不管對誰都一樣。」
德保拉與布雷克今年在個人獎項也爭得激烈，同以15勝並列勝投王，德保拉雖然以170次三振遙遙領先，但防禦率1.73，布雷克則是1.76，有機會超前。
兩名投手在個人獎項跟球隊優勢都搶得兇，林岳平想了想，記憶中沒有出現過類似狀況，「球隊分別在前兩名，投手獎項也都在一、二名，很少看到這樣。」
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