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日職／王柏融連兩場雙安 火腿最終戰若不輸賞西武墊底

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

「大王」王柏融強勢拉尾盤，今天出戰羅德隊敲出雙安、貢獻1分打點，帶動火腿隊的4分大局，火腿終場以5：0取勝，明天一戰只要不輸，就將把太平洋聯盟爐主的位置留給西武獅隊。

2021年賽季倒數第2場，王柏融先發出賽再繳好表現，今天擔任第6棒、指定打擊，3打數敲出2安打、有1分打點，連兩場雙安拉抬後，打擊率升至2成39。

面對羅德先發投手河村説人，王柏融先在第2局連2顆好球未出棒，第3球揮空吞K，第4局打出左外野方向安打；第6局面對中繼投手田中靖洋，王柏融在一、二壘有人時補上二壘打、帶有1分打點，渡邊諒隨後補上三分砲，把王柏融也送回本壘得分。

火腿先發投手加藤貴之投5局只被敲1安打、無失分，取得本季第6勝。

火腿拿下這一勝後，保住不墊底的希望，明天續與羅德過招，贏球、和局都能守住洋聯第5的位置，讓西武繼1979年後再嘗墊底滋味，輸球則將與西武互換排名。

王柏融 火腿 西武獅

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