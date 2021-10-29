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中職／樂見江少慶領高薪 陳金鋒：代表環境穩定
「台灣巨砲」陳金鋒身為頭頸癌年度衛教大使，今天為了宣導活動，在新莊棒球場擔任開球捕手，當年以破紀錄合約加盟中職，看到同樣旅美回來的江少慶再把紀錄墊高，認為這代表著環境越來越穩定。
富邦悍將隊今天邀請台北榮總腫瘤醫學部教授楊慕華開球，宣導民眾對於關注頭頸癌的重要性，陳金鋒過去開球經驗不少，當捕手還是第一次，也笑說：「視角很不一樣，滿可怕的。」
陳金鋒退休後雖然離開第一線，但依序擔任悍將副領隊、顧問，他說：「還是做跟棒球有關，只是不是在前面。」悍將隊每場主場賽事他都會到場觀看。
雖然不會指導球員，不過陳金鋒仍關注得很深，被問到今年有哪些印象深刻選手，鋒哥也點出范國宸的進步有目共睹，而申皓瑋表現同樣越來越好，但也指出神經比較大條是申皓瑋的弱點，對比賽專注度還要加油。
今年球季悍將隊遞上4.5年、總額6120萬元的史上最大合約簽下江少慶，目前成績也證明狀元價值，陳金鋒認為，球員的薪水越高，代表能力越好，球團也對他肯定。
陳金鋒在2006年回到中職領的第一份合約、三年3000萬元年薪也是當時創舉，他也坦言當時的高薪確實帶來壓力，「不過球場上都會有壓力，現在本土球員薪資也越來越高，代表中穩定，是往好的方向發展。」
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