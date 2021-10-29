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中職／樂見江少慶領高薪 陳金鋒：代表環境穩定

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊顧問陳金鋒為頭頸癌年度衛教大使，今天在新莊棒球場擔任開球捕手。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊顧問陳金鋒為頭頸癌年度衛教大使，今天在新莊棒球場擔任開球捕手。記者余承翰／攝影

「台灣巨砲」陳金鋒身為頭頸癌年度衛教大使，今天為了宣導活動，在新莊棒球場擔任開球捕手，當年以破紀錄合約加盟中職，看到同樣旅美回來的江少慶再把紀錄墊高，認為這代表著環境越來越穩定。

富邦悍將隊今天邀請台北榮總腫瘤醫學部教授楊慕華開球，宣導民眾對於關注頭頸癌的重要性，陳金鋒過去開球經驗不少，當捕手還是第一次，也笑說：「視角很不一樣，滿可怕的。」

陳金鋒退休後雖然離開第一線，但依序擔任悍將副領隊、顧問，他說：「還是做跟棒球有關，只是不是在前面。」悍將隊每場主場賽事他都會到場觀看。

雖然不會指導球員，不過陳金鋒仍關注得很深，被問到今年有哪些印象深刻選手，鋒哥也點出范國宸的進步有目共睹，而申皓瑋表現同樣越來越好，但也指出神經比較大條是申皓瑋的弱點，對比賽專注度還要加油。

今年球季悍將隊遞上4.5年、總額6120萬元的史上最大合約簽下江少慶，目前成績也證明狀元價值，陳金鋒認為，球員的薪水越高，代表能力越好，球團也對他肯定。

陳金鋒在2006年回到中職領的第一份合約、三年3000萬元年薪也是當時創舉，他也坦言當時的高薪確實帶來壓力，「不過球場上都會有壓力，現在本土球員薪資也越來越高，代表中穩定，是往好的方向發展。」

富邦悍將隊顧問陳金鋒為頭頸癌年度衛教大使（右），今天在新莊棒球場與台北榮總腫瘤醫學部教授楊慕華一同擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊顧問陳金鋒為頭頸癌年度衛教大使（右），今天在新莊棒球場與台北榮總腫瘤醫學部教授楊慕華一同擔任開球嘉賓。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊顧問陳金鋒為頭頸癌年度衛教大使，今天在新莊棒球場擔任開球捕手。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊顧問陳金鋒為頭頸癌年度衛教大使，今天在新莊棒球場擔任開球捕手。記者余承翰／攝影

陳金鋒 申皓瑋 中職

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