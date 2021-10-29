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中職／獅隊因雨休一場 蘇智傑有望11月5日歸隊

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
蘇智傑。 報系資料照
蘇智傑。 報系資料照

統一獅隊「外野三帥」合體在望，陳傑憲今天回到先發，蘇智傑預計明天在二軍出賽、下周二實戰，最快11月5日歸隊。

陳傑憲、蘇智傑日前陸續因傷下二軍，「三帥」剩林安可撐火力，而陳傑憲近期腰傷復原，在27日歸隊、今天回到先發擔任第一棒、中外野手。

蘇智傑則是左手姆指扭傷，總教練林岳平透露，近期已經可以正常打擊練習，也安排他在明天二軍出賽，但主要是熟悉投打對決的感覺，「沒揮棒也可以，就打1、2個打席。」

下周二才是蘇智傑正式在二軍實戰，屆時再評估身體狀況，沒問題的話11月5日就能回到一軍，「三帥」終於合體，林岳平也說：「時間有點久，但是應該要回來了。」

獅隊上周遇到2場因雨延賽，多了一點時間等到陳傑憲等戰力歸隊，不過林岳平指出，其中一場在本周已補賽，「好的是多一場讓球員恢復，不好的是賽事密集，又是關係到排名的關鍵期。」

陳傑憲 蘇智傑 林岳平

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