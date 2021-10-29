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中職／猿隊下半季還沒絕望先不想抓放 曾總「把握眼前」

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊想進入季後賽有兩條路可走，是否再陷「抓放」局面，總教練曾豪駒認為還言之過早。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊想進入季後賽有兩條路可走，是否再陷「抓放」局面，總教練曾豪駒認為還言之過早。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊想進入季後賽有兩條路可走，是否再陷「抓放」局面，總教練曾豪駒認為還言之過早，主因是猿隊對中信兄弟隊還有7場比賽要打，對統一獅隊仍有4場，還有機會自力救濟，「先把眼前的把握住，還有機會。」

猿隊目前在下半季落後領先集團兄弟、獅隊4場勝差，想要取得季冠軍難度不小，但進季後賽有另一條途徑，就是期待兄弟包辦上、下半季冠軍，就能以年度第3的身分與獅隊打季後挑戰賽。

對於「抓放」提問，曾豪駒認為猿隊仍有自己上位的機會，「我們對兄弟還有7場、對統一還有4場，自己先打好，下半季還有機會上來。」

猿隊的目標仍是下半季冠軍，至於另一條路徑，曾豪駒回應等比較確定後再去想，「眼前的要先把握住。」

曾豪駒強調，目標還是下半季冠軍，接下來和兄弟和獅隊的比賽都很重要，也不能忽視追兵（富邦悍將隊），「不是只有看前面，也是要看一下後面。」

曾豪駒 樂天桃猿 富邦悍將

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