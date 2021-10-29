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中職／生涯1200K達陣 羅力也想超車勇壯紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將先發投手羅力昨天以1201次三振成為史上第二位1200K俱樂部成員。 聯合報系資料照
富邦悍將先發投手羅力昨天以1201次三振成為史上第二位1200K俱樂部成員。 聯合報系資料照

除了百勝外，富邦悍將隊羅力也想挑戰看看中職最多K紀錄，昨天單場6K之後，他以1201次三振成為史上第二位1200K俱樂部成員，聯盟生涯三振榜僅次於勇壯的1286K。

「我其實今天才知道這個紀錄。」羅力說：「聽到之後，當然想要當第一，，需要每天做好準備，才有辦法超越。」

速球派的勇壯飆出這麼多三振不令人意外，控球派的羅力卻也有連8季100K的成績，他說：「這就是棒球美好的地方，兩個完全不同類型的投手，但可以都是很好的球員。」

羅力表示，自己擅長的是把球控制在本壘板兩側，運用速差、配球，去混淆打者的節奏，「雖然兩人型態不同，但都可以拿下三振，都是好球員。」

羅力恐怕明年才有機會超車勇壯，年齡會是一大考驗，不過他說：「目前感覺很好，就是吃好睡好、做足訓練，想要繼續延續運動生涯。」

來到中職進入第9年，37歲的羅力仍能維持穩定成績，他回頭看剛來中職的自己，再看看現在，一直都在進步，除了身體外，也在閱讀比賽內容上更有想法，「棒球IQ也有很好的成長」。

羅力 中職 棒球

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