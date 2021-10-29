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中職／陳冠宇、張喜凱同日慶生 相認在「1029」車牌上

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
桃猿救援投手陳冠宇。 報系資料照
桃猿救援投手陳冠宇。 報系資料照

返回台灣打球後的第一個生日，樂天桃猿隊左投陳冠宇自認已過了喜歡慶生的年紀，但沒忘了隊上同天生日的小老弟張喜凱，談到兩人發現同天生日的緣分，陳冠宇笑曝關鍵就在車牌上。

陳冠宇今天在桃園球場度過31歲生日，他說：「別人說是長一歲，我覺得是老一歲，還是低調一點。」被問到生日願望，給出的答案也很實際，「沒有什麼生日願望，還是要有好的身體，才可以打得長久，希望自己平安健康，再來就是希望趕快為球隊做出更實質貢獻，希望可以往好的目標，不管是球隊或我目前表現。」

雖然自己對過生日興趣缺缺，陳冠宇沒忘了小自己8歲、同月同日生的張喜凱。

陳冠宇透露，剛來球隊第一天時，張喜凱看到自己的車牌號碼，就懷疑可能是生日密碼，一查發現兩人真的同天生日，也馬上跟他相認。被問到是否已跟張喜凱說「生日快樂」，他秒回：「有啊！怎麼可能沒有！」兩人已在群組內互道祝福。

陳冠宇2015年入選世界棒球12強賽中華隊時，曾有在球場過生日的經驗，當天還正好是他要在熱身賽對Lamigo桃猿隊先發，想起這段回憶，他說：「賽前有切蛋糕，我那時還想我等一下要上投手丘，這樣好嗎？」

陳冠宇 張喜凱 樂天桃猿

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