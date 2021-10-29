中職／今年衝刺百勝有難度 羅力：我一直都想贏

富邦悍將隊羅力昨天完成生涯1200K的里程碑，距離生涯百勝也只差3場差距，然而照今年剩餘場次，要在本季達成難度很高，羅力說：「每一場都想贏球。」而且不管100勝、200勝都想要。

羅力昨天投了8.1局失2分，但打線熄火下，吞下敗投，生涯勝投在97勝卡關，悍將隊今年剩下16場比賽，羅力恐怕只剩3到4場先發機會，真的必須「每一場都贏」才能在今年達陣。

「我一直都想贏。」談到今年完成百勝的目標，羅力今天表示：「只要先發就想要贏球，可以的話最好每一場都贏球，如果這一季可以的話當然想，想要百勝，也想要兩百勝。」

今年羅力有3場投到8局以上沒勝投的比賽，是聯盟投手最多，吞下2敗，鄭凱文2場排第二，不過都是無關勝敗；自2017年起算，中職共有38場投手8局以上無勝投比賽，富邦悍將占了17場，其中8場投手都是羅力。