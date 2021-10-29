中職／德保拉脖子痠痛 31日投不投統一還要再觀望

下半季爭霸進入最後階段，31日洲際球場的統一獅與中信兄弟隊之戰，是否會上演布雷克、德保拉的王見王還有變數，總教練林威助點出德保拉的脖子痠痛，31日一戰能否投還要視他狀況而定。

投手3冠王德保拉照表定輪值應於今天登板，但兄弟今天推派羅傑斯，明天交給魏碩成，也讓外界推敲兄弟打算將德保拉保留到周日與獅隊的直接對戰。

德保拉推遲出賽的原因，助總說因為他的脖子有點痠痛、緊繃，至於是否會在周日登板，還要觀察他的狀況。

至今天賽前，獅隊、兄弟之間無勝差，兩隊只剩2場直接對戰，1場就是31日，另一場為11月10日。爭冠關鍵時期，兩隊為了避免被甩開差距落居劣勢，可能押出陣中最穩投手互搏，德保拉、布雷克是今年投手榜上的兩大天王，兩人都擁15勝，防禦率也以些微差距緊咬。