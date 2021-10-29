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中職／年滿40後一軍首戰 周思齊3句話總結本季低潮

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
周思齊。圖／中信兄弟隊提供
周思齊。圖／中信兄弟隊提供

10月26日剛年滿40歲，中信兄弟隊老將周思齊今天重返一軍，本季的低迷狀況，他以「打不出安打、飛不出全壘打，就準備挨打」總結，既然回到一軍了，他說：「就是想辦法幫助球隊」。

周思齊本季在一軍出賽55場，表現始終低迷，打擊率只有1成99，敲出29支安打、2轟，9月初在無傷病的狀況下被降下二軍調整，26、27日連兩戰開轟，等到召回一軍的通知。

總教練林威助指出，「思齊目前在二軍表現都還不錯，這段時間蘇緯達打得有點掙扎，是個換人的時機點，讓蘇緯達再下去調整。」

周思齊歸隊首日就進入先發打線，擔任先發5棒、指定打擊；至於少了蘇緯達後的一壘替代人選，林威助指出，岳東華、高宇杰都有一壘經驗，這個部分不是問題。

本季繳出的打擊成績，周思齊也坦言和之前有段落差，他認為年紀的影響或多或少會有，這是運動員不可避免的因素，「一定會遇到起伏，就盡力去調整到最好的狀態。」

在二軍待了近兩個月，周思齊也說現在二軍強度和以前不同，「現在二軍人很多，競爭強度也提高。」說完不改「周董式幽默」再補一句，「但長得帥的沒有幾個，還在發育中啦！」

周思齊 蘇緯達

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