日職／就任火腿新監督 新庄剛志：為人們生活增添色彩

火腿隊今天宣布由新庄剛志接任明年球季新監督，相隔16年再回到日本職棒，與昨日上任總經理一職的稻葉篤紀再次攜手，過去的外野手組合成為火腿隊邁向新世代的舵手。

確定接任火腿隊監督的消息出來後，新庄剛志也在個人推特上發表感言，他認為職業棒球的意義在於，為了這座城市人們的生活增添色彩，讓單調的生活更加豐富，結語也充滿個人風格地說道：「要活得像新庄剛志」。

新庄剛志在2004年加入火腿隊，以中外野手的身分活躍，強烈的明星光環吸引不少人氣，2006年幫助火腿隊拿下「日本一」後退休，前往海外生活，2019年宣布復歸，但2020年在測試會中未受球團青睞。

如今新庄剛志以監督身分回到日本球界，在日職有著13年資歷，敲出1309安打、205全壘打、716打點，美職也出賽過3年，有215安打、20轟、100打點。