中職／吳東融魚耀式飛撲美技 網：回到金手套本位了

味全龍昨作客新莊對決富邦悍將，兩隊洋投鋼龍、羅力都繳出優異表現，不過悍將打線完全被封鎖，加上龍隊出色的守備能力，最終以2:0完封悍將。其中最精采的一幕，非屬上季最佳十人二壘手吳東融上演的超狂美技守備。

龍隊2局上靠著吉力吉撈擊出陽春砲和李凱威4局上的右外野三壘安打，以2:0取得領先。在8局上悍將野手于森旭，打出二壘方向滾地球，原以為這球將穿越內野形成安打，但吳東融用迅雷不及的速度衝出，把身體延展性發揮到最大，最後以魚耀式飛撲把球沒收。精采絕倫的演出也讓球評、主播讚嘆：「這就是吳東融的日常」。

對於吳東融精采的表現，網友也紛紛大讚: 「明年龍隊絕不會墊底」、「回到金手套的本位了！」也藉機狠酸前東家兄弟「沒留下吳東融，兄弟現在應該很嘔」、「這麼強的二壘手就有人不要，放一個在那邊搞笑的... 」。

吳東融去年透過擴編選秀才來到味全，也是2020最佳十人二壘手、2019二壘金手套與2017年度最佳美技得主，本季在味全雖因打擊陷入低潮出賽不固定，但還是能在有限的機會用防守為球隊建功。