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日職／新監督新庄剛志重新布局外野 王柏融不受青睞？

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融以洋砲身分在日職打拼，表現並不算合格，很有可能無法獲得火腿續約。 擷圖自推特
王柏融以洋砲身分在日職打拼，表現並不算合格，很有可能無法獲得火腿續約。 擷圖自推特

火腿隊本季能否不當爐主還要看最兩戰結果，球隊決心做出改變，除了找來稻葉篤紀當總管，明年球季也將由新庄剛志接任監督，而從他對明年的布局談話來看，旅日好手王柏融恐不在規畫內。

為了解決聯盟打擊率與全壘打墊底的火力問題，火腿昨日先確定簽下曾在大聯盟單季31轟的新洋砲努涅茲（Renato Nunez），為明年買保險；球季後將上任的新監督新庄剛志，對下季外野也已有規劃，提到的人選有守備範圍見長的新秀五十幡亮汰，身體素質佳的大田泰示以及淺間大基、西川遙輝等球員。至於剛簽下的洋砲若擔任指定打擊時，近藤健介就要輪替外野。

根據新庄剛志這番談話，無論是指定打擊或外野，似乎已將王柏融排除在外。不過推測火腿洋將應該會大幅翻新，自然不會提及外援戰力，王柏融等洋將明年球季能否續留，要看今後與球隊交涉的結果而定。

雖然王柏融今年打出9轟和46分打點，全壘打數在火腿隊暫居第二，也創下旅日生涯新高，但以洋砲來說表現並不合格，如今來到合約的最後一年，如果未能續留日職，將根據2019中職領隊會議達成的協議，回到老東家樂天桃猿。

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