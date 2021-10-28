中職／堅持打滿抓到最後一人 赫雷拉留下難忘台灣經驗

堅持守到最後一局，赫雷拉的敬業態度也讓他抓到今晚比賽最後一個出局數，幫助味全龍隊以2：0擊敗富邦悍將隊，打完本季最後一戰的他，回顧這一年台灣經驗坦言難忘。

9局上打完最後一個打席，總教練葉君璋詢問赫雷拉是否需要休息，但他回應：「希望可以好好完成這場比賽，能夠奮戰到最後一刻。」

9局下2出局後，范國宸敲出的滾地球被赫雷拉攔下，傳往二壘封殺跑者，結束比賽，他說：「今天是低比數，想要大家一起完成比賽。」

回顧這場比賽，赫雷拉坦言心情複雜，「要打出好比賽，卻又是最後一場，整場都很亢奮，又沒辦法掩飾即將離開深愛球隊的感覺。」

赫雷拉從2月春訓時就來台，打到10月底返家，一待就將近9個月，這段旅程讓他看到台灣棒球高水準、很多新秀跟好選手，他在其他聯盟也有同樣感受，「這邊讓我眼界大開，2021年是非常難忘的球季」。

最後，赫雷拉也看好龍隊球員，從剛認識時「初生之犢不畏虎」的感覺，到現在進步很多，「希望隊友們可以保持這樣的拚勁，去完成球季，相信將來會是非常好的選手。」