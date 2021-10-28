快訊

比特犬咬死飼主友人！連志工都不敢牽散步 無人領養下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／堅持打滿抓到最後一人 赫雷拉留下難忘台灣經驗

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍洋將赫雷拉（右）即將離隊，賽後脫帽致意與球迷道別。記者林澔一／攝影
味全龍洋將赫雷拉（右）即將離隊，賽後脫帽致意與球迷道別。記者林澔一／攝影

堅持守到最後一局，赫雷拉的敬業態度也讓他抓到今晚比賽最後一個出局數，幫助味全龍隊以2：0擊敗富邦悍將隊，打完本季最後一戰的他，回顧這一年台灣經驗坦言難忘。

9局上打完最後一個打席，總教練葉君璋詢問赫雷拉是否需要休息，但他回應：「希望可以好好完成這場比賽，能夠奮戰到最後一刻。」

9局下2出局後，范國宸敲出的滾地球被赫雷拉攔下，傳往二壘封殺跑者，結束比賽，他說：「今天是低比數，想要大家一起完成比賽。」

回顧這場比賽，赫雷拉坦言心情複雜，「要打出好比賽，卻又是最後一場，整場都很亢奮，又沒辦法掩飾即將離開深愛球隊的感覺。」

赫雷拉從2月春訓時就來台，打到10月底返家，一待就將近9個月，這段旅程讓他看到台灣棒球高水準、很多新秀跟好選手，他在其他聯盟也有同樣感受，「這邊讓我眼界大開，2021年是非常難忘的球季」。

最後，赫雷拉也看好龍隊球員，從剛認識時「初生之犢不畏虎」的感覺，到現在進步很多，「希望隊友們可以保持這樣的拚勁，去完成球季，相信將來會是非常好的選手。」

富邦悍將 味全龍 葉君璋

延伸閱讀

中職／肯定鋼龍、赫雷拉貢獻 葉總也點出明年變數

中職／4成5勝率近乎不可能 葉君璋遺憾賽季曾中斷

中職／柯西諾二軍初登板失「控」 31日未必上一軍

中職／隊友火力來了！楊彬7局好投奪生涯首勝

相關新聞

中職／最終戰就是代表作 鋼龍7局9K無失分擊敗悍將

味全龍隊鋼龍離台最終戰繳出生涯代表作，今晚在新莊球場對戰富邦悍將隊，投7局無失分還飆出9次三振，寫下個人新頁，幫助球隊以...

中職／4成5勝率近乎不可能 葉君璋遺憾賽季曾中斷

中華職棒新軍味全龍隊打到球季尾聲，要達成季初設定的4成5目標只能再輸3場，縱使戰績無法完成高標，葉君璋仍對球隊表現滿意，...

中職／肯定鋼龍、赫雷拉貢獻 葉總也點出明年變數

今晚是味全龍隊10月最後一戰，也是兩名洋將鋼龍、赫雷拉本季最終戰，之後就要各自返鄉，總教練葉君璋對兩人本季貢獻給予肯定，...

中職／柯西諾二軍初登板失「控」 31日未必上一軍

味全龍隊新洋投柯西諾今天在二軍初登板，最快球速147公里，不過控球是一大問題，一軍總教練葉君璋表示，原本31日登板的安排...

日職／沒進季後賽拒絕軟銀續約 工藤公康：一定要承擔責任

軟銀鷹身為日本一四連霸球隊，今年勝率卻連五成都不到。監督工藤公康日前就宣布季後辭退以示為負責，球團也在昨日召開卸任記者會，並舉辦歡送儀式。 擔任軟銀鷹監督已邁入第七年的工藤，曾率領軟銀奪下5次日

日職／助歐力士從墊底到登頂 山本由伸與宮城大彌三數據霸榜

靠著樂天昨日擊退羅德，已連續2年墊底的歐力士在人助下拿下優勝，也是睽違25年再度奪下洋聯冠軍。隊中左右護法山本由伸與宮城大彌，不僅帶領球隊登頂，還合力寫下罕見紀錄。 歐力士王牌投手山本由伸，以1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。