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中職／義無反顧！鋼龍繳出代表作 聽到葉總肯定很雀躍

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍隊先發投手鋼龍離台前最後一戰，投完7局後與隊友赫雷拉擁抱。記者林澔一／攝影
味全龍隊先發投手鋼龍離台前最後一戰，投完7局後與隊友赫雷拉擁抱。記者林澔一／攝影

味全龍隊投手鋼龍離台前最後一戰，用7局無失分、9次三振的表現畫下完美句點，帶著亢奮心情踏上投手丘，他說：「今天就是義無反顧面對每一局。」

鋼龍因家中有事，早早宣告投到10月底離台，今天最後一場出賽對上富邦悍將隊，用7局好投幫助球隊以2：0拿下勝利，總教練葉君璋說：「很完美，他到（球季）後面投得不錯，這一場速度、控球都很完美。」

9次三振刷新個人單場新高，鋼龍說：「今天是我表現最好的一場，放心進攻好球帶，讓後面的隊友們一起守下這場比賽，跟團隊完成好比賽。」

今年投到5月初，鋼龍曾因手肘不適下二軍，趁復健期間找到好的投球感覺，8月20日歸隊後越投越好，他也感謝投手教練郭勝安、隊友伍鐸的協助，「我才能維持這樣的手感到季末」。

鋼龍最終留下5勝7敗、防禦率3.93的成績，跟隊友相處也很融洽，「這幾個月來，大家不只是場上好隊友，也是很好的朋友，在異地為這樣的球隊效力，感覺非常好。」

葉總透露希望明年繼續合作的想法，鋼龍聽到也感到努力被肯定，「心裡非常雀躍，如果還有機會回到台灣為同一隊效力，是非常榮幸的事。」

富邦悍將 味全龍 葉君璋

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