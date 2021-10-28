中職／最終戰就是代表作 鋼龍7局9K無失分擊敗悍將

味全龍隊鋼龍離台最終戰繳出生涯代表作，今晚在新莊球場對戰富邦悍將隊，投7局無失分還飆出9次三振，寫下個人新頁，幫助球隊以2：0獲勝。

今天是鋼龍本季最後一場先發，用剛剛好的100球投完7局，除了第2局外都有三振，總計9次三振是個人在中職新高，全場僅被敲出4支安打，沒有保送。

日前宣告投到10月底就會離台，鋼龍在投完7局後與隊友一一擁抱，今年球季他在5月初因手肘不適下二軍，到8月20日回歸，表現越來越好，近3場都投滿7局，最終留下5勝7敗，防禦率3.93的成績。

悍將投手羅力奮力投了8.1局，也投出6次三振，但是被敲8支安打中有一發全壘打，丟掉2分，吞下本季第8敗；值得欣慰的是，羅力也在此戰晉升史上第二位「1200K俱樂部」成員，生涯1201K僅次於勇壯（1286K）。