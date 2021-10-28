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黑豹旗／穀保黃柏叡主動請纓當隊長 個性安靜盼突破自己

中央社 / 新北28日電
穀保家商青棒隊隊長黃柏叡28日在2021第9屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽繳出猛打賞好表現，他今年接下隊長任務，希望給自己一點挑戰、突破自我。中央社
穀保家商青棒隊隊長黃柏叡28日在2021第9屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽繳出猛打賞好表現，他今年接下隊長任務，希望給自己一點挑戰、突破自我。中央社

穀保家商青棒隊隊長黃柏叡今天在黑豹旗全國高中棒球大賽繳出猛打賞表現，他今年是主動請纓擔任隊長，他表示，原本自己是比較安靜的人，但希望突破自我、帶領球隊。

黃柏叡今天先發打第5棒、擔任右外野手，4打數敲出3支安打、包辦3分打點，表現搶眼。穀保總教練周宗志接受中央社記者訪問時表示，黃柏叡從去年開始打擊都很穩定，今年接下隊長任務，「他想以身作則，身為隊長打出應有成績來激勵學弟」。

談到自己今天的表現，黃柏叡說，狀況還不錯，而且球隊氣氛很好。首戰就遇到木棒組花蓮體中，他提醒學弟，「因為這是單敗淘汰，我們不能掉以輕心，要當作最後一場比賽在打」。至於自己進步最多的地方，他指出是打擊穩定性，力量較成熟、心態也有改變，「不會想要打個人的，以團隊為主」。

今年黃柏叡是主動請纓擔任隊長，他表示，在國小、國中時都沒有當過隊長，「因為想說我也要進入18歲了，要有帶頭的能力，不能只是待在下面不講話，也是給自己一點挑戰，之前比較安靜，所以這是我個人的突破」。

擔任要帶領隊友的角色，黃柏叡坦言一定會有壓力，但還是要想辦法帶領球隊，並把自己的實力發揮出來。黃柏叡笑說，學弟都很聽話，自己該兇的時候還是會兇，但公私分明，「私底下跟學弟還是很好」。

目前黃柏叡想繼續加強抗壓性，「球隊在遇到危機時或是關鍵時刻，需要把自己本來該有的實力發揮出來，不能失常。」至於這次黑豹旗目標，他指出，因為前2年上場機會沒有很多，希望這次能把握機會發揮出自己的實力，看畢業後有沒有辦法投入中職選秀。

穀保家商 黑豹旗

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