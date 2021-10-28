中職／肯定鋼龍、赫雷拉貢獻 葉總也點出明年變數
今晚是味全龍隊10月最後一戰，也是兩名洋將鋼龍、赫雷拉本季最終戰，之後就要各自返鄉，總教練葉君璋對兩人本季貢獻給予肯定，對明年繼續合作有期待但也有變數。
龍隊今年找來赫雷拉就是看中他的多守位功能，今年球季守過一、三壘，外野則有1場出賽，敲出6轟是全隊第二多，37分打點則排第一。
葉君璋表示，赫雷拉無論攻、守都有貢獻，能夠在球隊需要的時候補上守備或是適時安打，只是因傷勢關係，跑壘上有些狀況。
鋼龍也遇到傷勢問題，5月初由於手肘不適下二軍，到8月20日才歸隊，漸漸找回手感，到9月開始回穩，在今天賽前也累積吃下87局，全隊第四多，防禦率4.24，拿下4勝7敗。
葉君璋能夠理解鋼龍生涯第一次遇到傷病，難免比較緊張，「除此之外，他的表現也很不錯。」
明年兩人是否有機會繼續回鍋？葉君璋會有期待，但也點出變數，「以球隊來說，不管現在多好，都會想要更好，他們或許會有更好的機會，我們也可能找到更好的人。」
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