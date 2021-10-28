黑豹旗／馮皓先發6局好投 穀保首戰勝勁敵花體

黑豹旗全國高中棒球大賽今天穀保家商首戰就強碰同為木棒組的花蓮體中，穀保先發投手馮皓繳出6局僅失1分好投，飆出8次三振，加上14支安打串聯，終場10比1奪勝晉級全國賽。

穀保先在2局上展開攻勢，林佳緯、黃柏叡敲安打攻下1分；4局上孫易磊敲安打、林盛恩獲保送後，陳九登敲安打送回1分，接著捕手發生失誤得1分；5局上再添1分後，7局上更是攻下大局，黃劼希、林佳緯、黃柏叡敲安打攻下2分後，林盛恩再轟出3分砲，接著邱鑫敲1打點安打，終場以10比1奪勝，晉級64強全國賽。

穀保先發投手馮皓用96球投6局，被敲5支安打、投1次觸身球保送，飆出8次三振，僅失1分奪下勝投。對於馮皓今天的表現，賽後總教練周宗志接受中央社記者訪問時表示，有點不滿意他用球數的部分，第1局花了太多用球數（22球），「變化球調整得不是很理想，所以投得比較辛苦一點。」

首戰就對戰到木棒組強隊，周宗志表示，賽前有叮嚀選手，對方實力不會落差太大，尤其黑豹旗首度改成7局制，「必須每個打席都要更謹慎，每局進攻要先想辦法得分，7局制少了2局，無形中壓力會大一點。」

今天打線全場敲出14支安打、攻下10分，周宗志坦言有點意外，「在今天開打前打擊狀況調整得不是那麼好，之前雖然打了2個盃賽，但打擊週期調整得有點慢，所以今天分數拉這麼開有點意外。」周宗志指出，第1棒邱鑫、第4棒林佳緯狀況有慢慢調整回來，對打線串聯更有幫助。

宋嘉翔被網子打到腦出血 穀保捕手剩1人

黑豹旗全國高中棒球大賽穀保家商今天擊敗花蓮體中，晉級全國賽64強，不過穀保捕手宋嘉翔因為日前被網子打到一度進加護病房，雖然已出院但還須休養，現在只有1名捕手能出戰。

去年黑豹旗亞軍穀保今天首戰就強碰木棒組強隊花蓮體中，不過靠著團隊攻守俱佳的表現，以10比1獲勝，順利晉級全國賽。

不過賽後穀保總教練周宗志接受中央社記者訪問時表示，主戰捕手宋嘉翔前陣子在練球時，因為風太大導致保護網被吹倒，打到頭造成腦內出血，上星期還在加護病房，整個黑豹旗賽事都沒辦法參與。

談到宋嘉翔現在的狀況，周宗志指出：「現在他剛出院沒多久，現階段狀況有好轉，但醫生特別交代近期1、2個月要再觀察狀況，一個月後要回診照斷層掃描，看腦出血的狀況有沒有比較穩定。」

由於宋嘉翔已經報名黑豹旗賽事，名單沒辦法再換人，因此穀保要用17人的陣容出戰，尤其捕手只剩陳九登一人。周宗志坦言，少了宋嘉翔一定對戰力有影響，「但沒辦法，現在只剩17人，每個人都必須要把他的責任分攤掉」。