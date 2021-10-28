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中職／4成5勝率近乎不可能 葉君璋遺憾賽季曾中斷

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
雖然戰績無法完成高標的4成5勝率，葉君璋仍對球隊表現滿意。 中央社
雖然戰績無法完成高標的4成5勝率，葉君璋仍對球隊表現滿意。 中央社

中華職棒新軍味全龍隊打到球季尾聲，要達成季初設定的4成5目標只能再輸3場，縱使戰績無法完成高標，葉君璋仍對球隊表現滿意，唯一可惜的是賽事中斷，少了一整季連續出賽的經驗。

今年球季開打前，葉君璋希望龍隊以勝率4成5為目標，但也知道很有難度「墊起腳尖才有機會」。至今天賽前龍隊戰績為38勝61敗3和、勝率3成84，代表要達標的話，剩下18場比賽要拿下15場勝利。

這一整年下來，葉君璋對球隊表現已經很滿意，看到不少進步，「球員有讓我們看到期待的樣子，是滿驕傲的，他們也知道自己成長很多。」

比較可惜之處在於賽事因疫情暫停了2個月，葉君璋表示，無論這兩個月對球員的影響是好是壞，重點是少了打滿整季的經驗，「這不是正常賽季，若明年沒有休息，對他們來說又是新的體驗。」

龍隊近期打了兩場延長賽、又從高雄拉回台北，昨天刻意讓主力球員繼續出賽，也不出預料的出現4次失誤，葉君璋表示：「一定會疲勞、精神不集中，要讓他們知道，在這樣的狀態下怎麼比賽。」

昨晚的先發投手林子昱也出現控球問題，投了87球只有44顆好球，出現4次四壞，3.2局丟掉3分，吞下本季第10敗，原因不在疲勞。

葉君璋指出，林子昱每隔一段時間就會感覺自己投球「空空」的，投球沒辦法吃到力，控球自然不穩，也是本季固定出現的問題，「教練團這邊知道怎麼調，調一下就好了」。

葉君璋 林子昱 味全龍

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