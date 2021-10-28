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中職／柯西諾二軍初登板失「控」 31日未必上一軍

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
味全龍隊新外籍投手柯西諾。圖／味全龍隊提供
味全龍隊新外籍投手柯西諾。圖／味全龍隊提供

味全龍隊新洋投柯西諾今天在二軍初登板，最快球速147公里，不過控球是一大問題，一軍總教練葉君璋表示，原本31日登板的安排不變，但是在一軍或二軍出賽仍有變數。

柯西諾今天面對統一獅隊二軍，先發1.2局無失分，沒有被敲出安打，投出3次保送集中在第1局，42球中只有20顆好球，另有1次三振。

觀察柯西諾此役表現，葉君璋認為水準不錯，但看得出來投得不順，「可能太久沒比賽，好球帶還沒有找到。」

龍隊一軍接下來兩天沒有賽事，柯西諾會先隨隊觀察，31日安排出賽，葉君璋表示：「一、二軍還不確定，如果沒調整好，要在一軍出賽對他也不好。」

龍隊原有的洋投鋼龍、洋砲赫雷拉都要在10月底離隊，照理想計畫，柯西諾會在下周先發出賽，不過葉君璋也強調要看調整近況而定，「如果沒到位，也不會勉強。」而且柯西諾下周只能算是第一個投，應不會拉到先發正常局數。

葉君璋 統一獅 味全龍

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