日職／沒進季後賽拒絕軟銀續約 工藤公康：一定要承擔責任

軟銀鷹身為日本一四連霸球隊，今年勝率卻連五成都不到。監督工藤公康日前就宣布季後辭退以示為負責，球團也在昨日召開卸任記者會，並舉辦歡送儀式。

擔任軟銀鷹監督已邁入第七年的工藤，曾率領軟銀奪下5次日本一，包含2017到20204年4連霸，是軟銀隊奪勝功不可沒的將領。不過今年軟銀表現不如預期，只拿下60勝62敗21和戰績，也是工藤上任後首度沒有進軍季後賽。

因戰績不佳，工藤也向球團提出辭呈，即便球團想要續留，但他還是堅決辭職負責。工藤也在記者會上向大家述說正式退休的心情:「我在這裡真的度過很愉快的七年。今年會有這樣的成績，我的責任最大，我應該去承擔所有的過錯，為自己的不足好好反省，這是最重要的事。」

工藤一生為棒球奉獻，曾效力埼玉西武獅、、讀賣巨人、橫濱灣星隊等球隊，選手生涯長達29年，直到2011宣布引退，2014年受王貞治邀請才開始軟銀監督的重責大任，如今為戰績負責下台，之後軟銀監督一職預計由二軍監督藤本博史接任。