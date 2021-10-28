日職／助歐力士從墊底到登頂 山本由伸與宮城大彌三數據霸榜

靠著樂天昨日擊退羅德，已連續2年墊底的歐力士在人助下拿下優勝，也是睽違25年再度奪下洋聯冠軍。隊中左右護法山本由伸與宮城大彌，不僅帶領球隊登頂，還合力寫下罕見紀錄。

歐力士王牌投手山本由伸，以18勝、1.39防禦率、7成83勝率、206次奪三振與4場完封在洋聯傲視群雄，成為洋聯史上第8位投手五冠王，當然也是洋聯年度MVP熱門人選。僅是職棒二年級生的隊友宮城大彌也表現不俗，拿下13勝，防禦率2.51及勝率7成65，三項都僅次山本由伸屈居第二。

根據統計，這是日職史上第五次在防禦率、勝投、勝率三項數據前兩名都是由同隊投手包辦，最近一次是1996年巨人斎藤雅與打過中職的洋投巴比諾，在這之前則有1951年的南海鷹（軟銀前身）、1981與1990的巨人，如今時隔25年後山本由伸與宮城大彌攜手寫下史上第五次。