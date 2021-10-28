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中職／觀眾「全開放」日期未定 聯盟：先提出核備

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
球迷目前已可以在座位上飲食，不過座位「全開放」日期未定。 聯合報系資料照
球迷目前已可以在座位上飲食，不過座位「全開放」日期未定。 聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心今天宣布11月2日起取消體育活動人流管制，中華職棒能否因此開放100%觀眾進場？聯盟今日表示，要先提出核備，實施日期屆時再公布。

因近期台灣疫苗接種普及率提高，第一劑接種率7成、第二劑3成，指揮中心今天宣布11月2日到15日維持二級警戒，但取消集會活動人數上限，其中包括原本體育室外人數降載的限制，也跟著取消。

不過中職聯盟今天表示，會向主管機關提出核備完成後，另行通知球團，開始實施日期執行屆時再做公布。

中職今年自5月12日起閉門開戰，15日龍象戰開始延賽，到7月13日以閉門開打方式復賽，8月8日開始有限制的開放球迷進場。目前入場人數限制為50%。

另外指揮中心今日也宣布室內外從事運動可以不用佩戴口罩，中職維持原本規定，球員上場可不用佩戴口罩，板凳席的部分仍維持建議佩戴。

指揮中心宣布自11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級，並調整相關規定。圖／取自衛福部臉書粉絲團
指揮中心宣布自11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級，並調整相關規定。圖／取自衛福部臉書粉絲團

中職 中華職棒

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