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中職／觀眾「全開放」日期未定 聯盟：先提出核備
中央流行疫情指揮中心今天宣布11月2日起取消體育活動人流管制，中華職棒能否因此開放100%觀眾進場？聯盟今日表示，要先提出核備，實施日期屆時再公布。
因近期台灣疫苗接種普及率提高，第一劑接種率7成、第二劑3成，指揮中心今天宣布11月2日到15日維持二級警戒，但取消集會活動人數上限，其中包括原本體育室外人數降載的限制，也跟著取消。
不過中職聯盟今天表示，會向主管機關提出核備完成後，另行通知球團，開始實施日期執行屆時再做公布。
中職今年自5月12日起閉門開戰，15日龍象戰開始延賽，到7月13日以閉門開打方式復賽，8月8日開始有限制的開放球迷進場。目前入場人數限制為50%。
另外指揮中心今日也宣布室內外從事運動可以不用佩戴口罩，中職維持原本規定，球員上場可不用佩戴口罩，板凳席的部分仍維持建議佩戴。
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