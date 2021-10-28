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日職／韓媒也關注陽岱鋼 盼「落寞的台灣英雄」東山再起

聯合新聞網 / 綜合報導
韓媒也關注陽岱鋼的下一步。 聯合報系資料照
韓媒也關注陽岱鋼的下一步。 聯合報系資料照

台灣好手陽岱鋼於2017年轉戰巨人，期間卻沒有發揮空間，眼看與巨人的五年合約即將到期，未來的去向也不禁令人擔憂，就連韓媒都關注他的下一步。

在火腿隊創下許多生涯紀錄的陽岱鋼，轉隊到巨人後，一軍出賽的機會銳減，今年甚至一度被下放到三軍，只在一軍出賽7場留下7個打席。雖然在巨人沒辦法繳出好表現，不過外界仍看好他能有所貢獻，先前已有日媒點名中日及樂天有可能網羅陽岱鋼，甚至有球迷期待進入稻葉篤紀新時代的火腿能找這名立下許多戰功的舊將回鍋。

韓媒《MK SPORTS》也相當關注陽岱鋼的下一步，以「落寞的台灣英雄能否東山再起」為題，討論陽岱鋼未來動向。報導中指出巨人向來不吝於在FA市場花大錢買球星，但一旦沒有表現，被汰換的速度就很快，而陽岱鋼正是面臨這樣的困境。

陽岱鋼加盟巨人前兩年因傷所困、出賽數不多，球團的信心立刻降低，馬上在近幾年補進丸佳浩、梶谷隆幸兩大外野手，讓陽岱鋼更沒有發揮空間。韓媒形容他是「落寞的台灣棒球英雄」，如果能加盟對的球隊，不是沒有東山再起的一刻，未來還是值得期待。

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