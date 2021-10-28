中職／郭天信美技讓林哲瑄也鼓掌 網：接班中華隊中外野

味全龍新起之秀郭天信，昨在對決富邦悍將時上演超神美技，展現驚人彈跳爆發力，硬生生地把深遠飛球沒收。精彩守備讓球評、觀眾驚呼，也獲得「釣蝦哥」林哲瑄大力讚賞。

在1局下1出局二壘有人時，高國麟擊出中外野深遠飛球，眼看這球就要形成安打，沒想到郭天信展現驚人的速度立馬向後跑，接下來奮力一躍，將身體延展至極致，這顆深遠飛球就這樣硬生生地落入「天池」中。

「天哥」精采絕倫的美技守備獲得全場讚賞，站在二壘的林哲瑄在壘包上鼓掌認證郭天信絕佳的守備能力，現場球評、主播也大讚，「要接到這球其實不容易！起跳時機真的算得很好。」

許多網友也被這絕美守備震懾，紛紛在底下留言，「好像電影特效」、「是時候該有人跳出來接班中華隊中外野了。」

事實上郭天信學生時期以內野為主，就連葉總坦言過去沒看過他守外野，但是選秀前聽到國外球探對郭天信的評價高，而且認為轉守外野會很好，詢問郭天信意願後，讓他在職棒開始守外野，反而找到一片天，甚至成為新人王討論人選之一。