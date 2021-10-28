快訊

毒鴛鴦網路販毒被誘捕 她亮出名片…竟是南投縣議員之女

再鬆綁！11月2日起搭雙鐵可飲食 KTV唱歌終於不用戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／郭天信美技讓林哲瑄也鼓掌 網：接班中華隊中外野

聯合新聞網 / 綜合報導
2局下，味全龍郭天信漂亮接殺高飛球，化解滿壘危機。記者蘇健忠／攝影
2局下，味全龍郭天信漂亮接殺高飛球，化解滿壘危機。記者蘇健忠／攝影

味全龍新起之秀郭天信，昨在對決富邦悍將時上演超神美技，展現驚人彈跳爆發力，硬生生地把深遠飛球沒收。精彩守備讓球評、觀眾驚呼，也獲得「釣蝦哥」林哲瑄大力讚賞。

在1局下1出局二壘有人時，高國麟擊出中外野深遠飛球，眼看這球就要形成安打，沒想到郭天信展現驚人的速度立馬向後跑，接下來奮力一躍，將身體延展至極致，這顆深遠飛球就這樣硬生生地落入「天池」中。

「天哥」精采絕倫的美技守備獲得全場讚賞，站在二壘的林哲瑄在壘包上鼓掌認證郭天信絕佳的守備能力，現場球評、主播也大讚，「要接到這球其實不容易！起跳時機真的算得很好。」

許多網友也被這絕美守備震懾，紛紛在底下留言，「好像電影特效」、「是時候該有人跳出來接班中華隊中外野了。」

事實上郭天信學生時期以內野為主，就連葉總坦言過去沒看過他守外野，但是選秀前聽到國外球探對郭天信的評價高，而且認為轉守外野會很好，詢問郭天信意願後，讓他在職棒開始守外野，反而找到一片天，甚至成為新人王討論人選之一。

林哲瑄 富邦悍將 郭天信 味全龍

相關新聞

日職／少年強投、雙洋砲大驚奇 養樂多前途一片光明

養樂多燕子隊在前天奪下了今年中央聯盟優勝，是隊史相隔6年、第8度稱霸。從過去連續兩年墊底到登頂成功，整個崛起的過程相當驚奇。尤其他們不僅過去兩年接連墊底，今年的開幕系列賽他們還在主場明治神宮球場遭到阪

日職／火腿簽新洋砲 王柏融去留等待交涉

日本職棒火腿隊昨天宣布由稻葉篤紀接任球隊總經理一職，開啟新世代，今天也立刻迎來補強，根據日本媒體「Sponichi An...

中職／郭天信美技讓林哲瑄也鼓掌 網：接班中華隊中外野

味全龍新起之秀郭天信，昨在對決富邦悍將時上演超神美技，展現驚人彈跳爆發力，硬生生地把深遠飛球沒收。精彩守備讓球評、觀眾驚呼，也獲得「釣蝦哥」林哲瑄大力讚賞。 在1局下1出局二壘有人時，高國麟擊出

中職／悍將打線「十倍奉還」楊彬 林益全目標單季15轟

富邦悍將隊楊彬投出生涯代表作，昨晚面對味全龍隊繳出七局失一分好投，加上原本場均一分的打線援護終於「十倍奉還」，悍將最終以...

日職／稻葉篤紀接火腿總管 要提升「鬥」性

日本職棒火腿隊迎接新時代，東京奧運金牌監督稻葉篤紀接任總經理，提升得分能力是一大目標，與新監督新庄剛志組成新體系，台將王...

中職／悍將滿壘未得分 洪總心想「會不會這場又…」

富邦悍將隊今天能夠以11：1擊敗味全龍隊，除了楊彬先發7局失1分的好投外，高國麟在4局打下2分的二壘打也被總教練洪一中點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。