日職／火腿簽新洋砲 王柏融去留等待交涉

日本職棒火腿隊昨天宣布由稻葉篤紀接任球隊總經理一職，開啟新世代，今天也立刻迎來補強，根據日本媒體「Sponichi Annex」報導，確定簽下努涅茲（Renato Nunez），與王柏融等現有洋將則在陸續交涉中。

稻葉篤紀昨天點出，火腿最大難題是「得分能力不足」，團隊整年僅敲出75轟是指標之一，在少了中田翔之後，需要長打能力的補強。

火腿隊簽下的努涅茲具有6年大聯盟資歷，生涯累積56轟，長打率0.452，其中在2019年效力於金鶯隊時，單季敲出31轟，今年在老虎隊也有14場出賽敲出4轟的表現。

王柏融今年球季敲出9轟，已是旅日三年新高，球隊內也可排到第二名，長打率0.415則是隊內第三，今年來到合約最後一年。

報導中指出，王柏融等洋將明年球季能否續留，要看今後與球隊交涉的結果而定，以費爾哈根（Drew VerHagen）續約的機會較大。