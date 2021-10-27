中職／悍將滿壘未得分 洪總心想「會不會這場又…」
富邦悍將隊今天能夠以11：1擊敗味全龍隊，除了楊彬先發7局失1分的好投外，高國麟在4局打下2分的二壘打也被總教練洪一中點名關鍵，因為前兩局滿壘未得分，讓他心中響起「會不會這場又…」的聲音。
楊彬用95球投完7局，被敲6支安打，另有4次三振、2次保送，全場僅失1分，先發局數創下個人新高，洪總不僅稱讚他此役表現，「他最近幾場都投不錯，這一場投這麼多局是分數有點拉開，表現越來越穩定」。
不過悍將在2局無人出局滿壘、3局1人出局滿壘，都未得分，加上1局林哲瑄在二壘止步，前3局得點圈打擊7支0，洪總表示：「兩次滿壘都沒有得分，那時候心裡在想，該把握沒把握住，會不會這場又…」
還好未如洪總的悲觀想法，4局下高國麟的二壘打先進帳2分，加上林益全兩分砲拉開差距，接下來5到7局也都有分數進帳，大比分拿下勝利，洪總說：「關鍵是國麟那支兩分打點安打，把氣勢打回來。」
楊彬前兩年在一軍都是後援，今年4場先發表現不錯，洪總表示，楊彬在二軍磨練已久，這次上來球速、控球都有進步，「投球方式比較固定，滿成熟的，不會投起來『驚驚』的樣子。」
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