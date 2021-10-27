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中職／隊友火力來了！楊彬7局好投奪生涯首勝

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將楊彬。記者蘇健忠／攝影
富邦悍將楊彬。記者蘇健忠／攝影

富邦悍將隊楊彬投出生涯新高局數，今晚面對味全龍隊繳出7局失1分好投，加上打線支援夠多，最終以11：1獲勝，楊彬也奪下生涯首勝。

生涯前14場出賽最多投到5.2局，楊彬今天刷新個人紀錄，用95球投完7局，被敲6支安打，另有4次三振、2次保送，唯一失分在6局上，被赫雷拉敲二壘打後，又被吉力吉撈．鞏冠敲安而掉分，防禦率下降到1.66。

楊彬表示，今天投球狀況不錯，「有時突然連續壞球，還要再注意一下，其他都不錯。」雖是如此，保送數比起前一場6次少了不少，楊彬說：「之前擺臂比較大，稍微調一下，讓手不會跟不上身體。」

悍將打線則在4局下由高國麟的兩分打點二壘打敲破僵局，林益全兩分砲拉開分差，接下來5到7局也都有分數進帳，在楊彬責任局數裡給了11分支援。

今天賽前悍將打線給予楊彬的援護率僅1.84，也讓他在前3場出賽吞下2敗，賽後暴增到5.82，個人生涯第三年收下首勝，他說得很淡定：「等很久是還好，就丟一丟，拿到勝投。」

前兩年都是中繼為主，楊彬今年在一軍轉型先發適應得不錯，他說：「跟之前比起來，知道什麼時候要丟什麼，不容易失控，壘上有人守得下來。」

賽後從投手教練布魯斯手上收下首勝球，楊彬想要獻給家人，「很感謝他們支持我打球，一直給我鼓勵。」

富邦悍將 林益全 布魯斯

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