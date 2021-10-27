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中職／霸能回鍋首戰優質先發 獅擊敗兄弟並列第一
洋投霸能回鍋中華職棒的首戰，投出6.2局失2分的優質先發，加上陳重羽代打敲出超前安，今晚在台南球場幫助統一獅隊以4：2擊敗中信兄弟隊，兩隊戰績相同，並列下半季第一。
霸能去年效力於Lamigo桃猿隊，今年在奧運資格賽代表多明尼加出賽，本季轉戰獅隊後，在10月18日隔離出關，首戰原本預計對上老東家，卻因雨改至今天登板。
雖然1局下打線就給了霸能1分支援，但2局上被連敲3安，因為岳東華的安打而丟掉1分，高宇杰犧牲觸擊再丟1分，變成1：2落後。
獅隊在6局下扳回，陳鏞基安打後靠犧牲推進上二壘，此時兄弟先發投手呂彥青控球不穩，連投兩次保送形成滿壘，陳重羽的右外野適時安打，帶回2分打點，也把呂彥青打退場，陳傑憲的滾地球再帶有1分打點。
霸能也越投越順，最終用103球投了6.2局，被敲7支安打，失2分責失，另有3次三振、2次四壞，本季首戰就奪勝。
呂彥青投5.1局被敲5支安打，失4分原因還是控球，有多達6次保送，最終吞下本季第3敗，中斷個人2連勝。
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