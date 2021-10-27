日職／宋家豪3K助樂天勝羅德 歐力士受惠奪洋聯第一

日本職棒樂天隊今年例行賽最後一戰，宋家豪在9局上登板連3K守住勝利，以2：1險勝羅德隊，也澆熄羅德隊封王希望，剩下兩場全勝也無法超車歐力士隊。

羅德賽前頂著魔術數字M3，到季末剩下3場比賽要全勝才能登頂，今天輸球確定無法反超，已經沒有比賽的歐力士則在樂天「幫忙」之下，拿下1996年以來、暌違25年的太平洋聯盟第一，羅德第二、樂天第三。

羅德今天首局靠著萊德（Brandon Laird）二壘打先得分，不過樂天隊5局下太田光安打追平、8局小深田大翔代打敲安追平。

1分的領先，樂天隊9局上交給宋家豪，面對馬丁（Leonys Martín）、萊德以及代打的佐藤都志也，都用三振解決，耗費14顆球，最快球速來到153公里。

這是宋家豪本季第63場出賽，超越「大郭」郭源治的台將單季出賽紀錄後，持續堆高自己的「宋家豪障礙」，累計3勝3敗、24次中繼成功、27個中繼點、7次救援成功。

歐力士隊連續6年位處B段班，近兩年更是洋聯墊底，今年在中嶋聰接任監督第一年就拿下優勝，洋聯季後賽自11月6日開打，由羅德與樂天先對戰，勝者再與歐力士爭冠。