中職／陳明軒被釋出後重返一軍舞台 感謝葉總給機會

中職味全龍隊投手陳明軒去年被富邦悍將釋出，昨天重返一軍舞台，演出3上3下，他今天表示，經過總教練葉君璋調整動作後，效果連自己都嚇到，「謝謝葉總給我新舞台。」

28歲的陳明軒在去年季末被富邦悍將釋出，今年到味全龍隊測試爭取機會，經過調整之後，在昨天升上一軍，於第8局登板，演出3上3下沒有失分，包括1次三振，且投12球中有10顆好球，好球率表現亮眼。

談到重回一軍舞台，陳明軒今天接受媒體聯訪時表示，「等很久了，心情很亢奮，畢竟已經1年沒有比賽了。」不過陳明軒指出，昨天將專注度都放在總教練葉君璋幫助他調整的動作，葉君璋賽前也有提醒他，不要先去想結果，比賽過程、投球動作比較重要。

調整動作的部分，陳明軒說：「以前投球時後腳會先下沉，現在就是下沉不要這麼多，會比較穩定，昨天投起來感覺還不錯，其實我自己也滿訝異的，有點嚇到。」陳明軒指出，用新動作投球讓自己控球改善很多。

現在陳明軒想要把握每一次比賽，「畢竟失去過一次，之前還沒有盡到力、100%表現出來就被釋出了，很謝謝葉總給我一個舞台，來到這個新舞台我覺得很幸運。」

之前陳明軒剛到味全測試時，曾說過想要表現給不看好自己的人看，不過隨著時間過去，他說：「過一陣子那種心態就比較沒有了，因為我覺得不要活在過去，現在在這支球隊很開心，氣氛也很好。」陳明軒指出，在味全陣中自己的年紀偏中上，所以現在只想把自己的態度做出來讓學弟看。