快訊

高端獲選WHO團結試驗疫苗 專家：破除沒保護力質疑

傻交出提款卡...陳為民借演藝圈大哥錢應急 對方竟130萬領光光

中職／陳明軒被釋出後重返一軍舞台 感謝葉總給機會

中央社 / 新北27日電
味全龍隊陳明軒。圖／味全龍隊提供
味全龍隊陳明軒。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊投手陳明軒去年被富邦悍將釋出，昨天重返一軍舞台，演出3上3下，他今天表示，經過總教練葉君璋調整動作後，效果連自己都嚇到，「謝謝葉總給我新舞台。」

28歲的陳明軒在去年季末被富邦悍將釋出，今年到味全龍隊測試爭取機會，經過調整之後，在昨天升上一軍，於第8局登板，演出3上3下沒有失分，包括1次三振，且投12球中有10顆好球，好球率表現亮眼。

談到重回一軍舞台，陳明軒今天接受媒體聯訪時表示，「等很久了，心情很亢奮，畢竟已經1年沒有比賽了。」不過陳明軒指出，昨天將專注度都放在總教練葉君璋幫助他調整的動作，葉君璋賽前也有提醒他，不要先去想結果，比賽過程、投球動作比較重要。

調整動作的部分，陳明軒說：「以前投球時後腳會先下沉，現在就是下沉不要這麼多，會比較穩定，昨天投起來感覺還不錯，其實我自己也滿訝異的，有點嚇到。」陳明軒指出，用新動作投球讓自己控球改善很多。

現在陳明軒想要把握每一次比賽，「畢竟失去過一次，之前還沒有盡到力、100%表現出來就被釋出了，很謝謝葉總給我一個舞台，來到這個新舞台我覺得很幸運。」

之前陳明軒剛到味全測試時，曾說過想要表現給不看好自己的人看，不過隨著時間過去，他說：「過一陣子那種心態就比較沒有了，因為我覺得不要活在過去，現在在這支球隊很開心，氣氛也很好。」陳明軒指出，在味全陣中自己的年紀偏中上，所以現在只想把自己的態度做出來讓學弟看。

葉君璋 富邦悍將 味全龍

延伸閱讀

中職／味全龍10月戰績亮眼 球員更有自信葉總看在眼裡

中職／相隔465天一軍登板 陳明軒被葉總調一下控球變好

中職／龍隊10月兩場絕地逆轉 葉總看到球員長大了

中職／「偷師葉總」？ 兄弟在始祖面前上演連4棒短打

相關新聞

中職／10轟自評不及格 林益全拜師林仲秋有一招沒學會

富邦悍將隊林益全昨天敲出本季第10轟，在今年中華職棒全壘打榜並列第六，但他個人標準為「不及格」，明年要檢討今年調整外，近...

中職／連13季百安 林益全變身數學老師計算難度

連13季敲出百安難在哪？昨晚推升中職紀錄的富邦悍將隊林益全說：「在自己身體掌握。」但也化身數學老師，用算數證明，一年20...

中職／相隔465天一軍登板 陳明軒被葉總調一下控球變好

轉戰味全龍隊延續生涯，陳明軒昨晚是本季初登板，也是相隔465天的一軍出賽，投出1局三上三下的好表現，歸功於總教練葉君璋「...

中職／龍隊10月兩場絕地逆轉 葉總看到球員長大了

味全龍隊昨晚從中信兄弟隊手中拿下逆轉勝，也是10月第2場8局落後下仍贏球的比賽，從球員展現的韌性，總教練葉君璋看到子弟兵...

中職／霸能回鍋首戰優質先發 獅擊敗兄弟並列第一

洋投霸能回鍋中華職棒的首戰，投出6.2局失2分的優質先發，加上陳重羽代打敲出超前安，今晚在台南球場幫助統一獅隊以4：2擊...

中職／悍將深度不足是歷史共業 洪總還需時間練兵

　 中華職棒下半季目前排名與上半季一樣，由中信兄弟居冠，統一獅緊追在後，連年被看好的富邦悍將僅居於第四名，再度讓球迷失望。下半季悍將仍落後兄弟7.5場勝差，要追趕並不容易，若要從季後挑戰賽晉級，全年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。