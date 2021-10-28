日職／少年強投、雙洋砲大驚奇 養樂多前途一片光明

養樂多燕子隊在前天奪下了今年中央聯盟優勝，是隊史相隔6年、第8度稱霸。從過去連續兩年墊底到登頂成功，整個崛起的過程相當驚奇。尤其他們不僅過去兩年接連墊底，今年的開幕系列賽他們還在主場明治神宮球場遭到阪神虎隊橫掃，應證了不少專家季前的預測：「養樂多今年將是墊底三連霸！」最後他們能夠扳倒阪神、巨人雙強，寫下了近年來中央聯盟的最大驚奇。

開幕的連敗之後養樂多隊很快就及時振作，拉出一波5連不敗，到明星賽之前緊咬住前兩名的阪神、巨人。直到9月中旬銳不可擋的13連不敗、9連勝更是讓他們衝上王位，最後在10月26日封王，拿下相隔6年的中央聯盟優勝。今年養樂多優勝的原因很多，大家可能比較容易將焦點放在山田哲人（0.272打擊率、34支全壘打、101分打點）、村上宗隆（0.283打擊率、39支全壘打、112分打點）這一組和製三、四棒，他們都打出了30轟、100分打點，村上宗隆甚至是聯盟MVP第一熱門。有12球團最強的本土中心打者坐鎮中心打線，比起其他球隊當然是最大優勢。不過，還有其他要素的配合才讓他們能夠從與阪神、巨人的「三強之爭」中異軍突起。

首先是投手戰力。養樂多隊過去兩年防禦率分別是4.78、4.61，都是中央聯盟墊底，今年則大幅成長到3.45（央聯第三），尤其是每九局的四壞球保送率從去年的3.42進步到2.40。高津臣吾監督以及投手教練伊藤智仁從春訓開始就針對投手群的觀念進行改造，加強養樂多投手群不閃躲、與打者對決的意識，明顯收到了效果。

尤其是奧川恭伸（20歲）與高橋奎二（24歲）兩名少年強投，不僅今年都有顯著的進步，未來幾年內甚至有可能成為養樂多隊一左一右的王牌先發，如果他們能夠穩定成長，養樂多的未來將是一片光明。

左右兩大少年強投穩定成長

2019年選秀第一指名的奧川恭伸，今年在教練團刻意保護之下，維持「中10日」的步調先發，並且在9月初之後被教練團針對性地排上來對付阪神、巨人兩支爭冠對手，看得出教練團對這名20歲二年級生投手的信任程度，根本已經是一名王牌投手等級。結果奧川恭伸很爭氣地投出4連勝，中間3勝來自阪神、巨人，合計26.2局只有2分失分，還一度創下連續53.2局沒有四壞球保送的紀錄，宛如「投球機器」。

今年他的戰績9勝4敗、防禦率3.35，投球局數也首度破百，雖然新人王戰局面臨的對手栗林良吏、中野拓夢、牧秀梧、伊藤將司、佐藤輝明，各個無弱將，不過如果依照優勝貢獻度，奧川恭伸肯定也會席捲不少選票。明年他才職棒第三年球季，使用頻率也將會逐步放寬，到時候才是他真正扛下王牌的時候。現在看來，2年前養樂多能從同聯盟的阪神、巨人共同競爭抽籤之中帶走這名強投，大大改變了今年的爭冠局勢。

奧川恭伸第二年球季就投出9勝，加上屢屢在重要比賽取勝，明年可望坐上第一養樂多王牌地位。 擷圖自養樂多燕子官方推特

高橋奎二則同樣是今年竄起的投手。他是2015年第三指名，左投具有150公里速球的實力，實力一直都被看好，前幾年卻因為控球問題而停滯不前，到去年為止僅有6勝10敗、防禦率4.95。今年目前雖然僅有4勝1敗，不過防禦率2.42、被打擊率0.201都相當出色，只是多次碰到對方投手封鎖，影響到勝投入帳。以20日對阪神這場關鍵一戰為例，他靠著150公里的直球以及110公里的曲球、滑球徹底擾亂阪神打者，先發7局0失分。雖然因為全場隊友沒有攻下分數而以0比0和局結束，不過他讓比賽養樂多得以靠和局將魔術數字減為3，也是大功一件。

雙洋砲超值貢獻獲續留

另外就是歐蘇納（José Osuna）、桑塔納（Domingo Santana）兩名洋砲，養樂多今年能打出聯盟第一的團隊617分總得分，這兩名新洋砲的補強至為關鍵。如果沒有他們的掩護，對手將可閃避山田哲人、村上宗隆，與後面的打者對決，養樂多也很難構築出本季央聯得分能力最強的這一條打線，這是今年攻擊力與去年的最大差別。

養樂多找來的歐蘇納（左）、桑塔納（右）兩名洋砲，季初並不受到關注，卻成為封王關鍵。 擷圖自養樂多燕子官方推特

季初歐蘇納、桑塔納雙雙因為簽證的關係加上防疫隔離而缺席前一個月的時間，直到他們歸隊，加上塩見泰隆、中村悠平的打擊狀況正好，養樂多才排出真正的最佳打線。歐蘇納0.257打擊率、13支全壘打、60分打點，桑塔納0.290打擊率、19支全壘打、62分打點，都是中規中矩的成績，加上年薪不高，都在大約1億日圓上下，有很好的投資報酬率。養樂多球團已經積極留人，明年續留機會甚高，在更加適應日本職棒的環境之後，明年表現更加值得期待，這也是燕子軍的利多。