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中職／味全龍10月戰績亮眼 球員更有自信葉總看在眼裡

中央社 / 新北27日電
味全龍隊總教練葉君璋。記者季相儒／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者季相儒／攝影

中職球季剩不到1個月，味全龍隊在10月戰績亮眼，與統一獅隊並列第2，教頭葉君璋今天表示，年輕球員比起季初確實進步很多，對自己有信心後，表情、行動已是職業的樣子。

味全在今天之前的10月戰績為8勝7敗1和，戰績與統一獅隊相同，都是排在第2名，僅次於中信兄弟，且近期有許多原本落後、到最後成功逆轉的賽事，昨天就靠著林孝程轟出再見全壘打，擊退中信兄弟。

談到球隊一路以來的進步，葉君璋今天接受媒體聯訪時表示，看得出球員成長很多，從一開始沒把握、沒自信，現在已經有能力逆轉對手，「愈到現在，選手在球場上的表情、行動，比較像是職業球員了，教練都看在眼裡，從一開始會心驚膽戰，但現在對他們很有信心，感覺差很多。」

葉君璋也提到，季初時有許多球隊主力受傷趕不上，但之後張政禹、黃柏豪、林孝程等人陸續歸隊，球隊感覺更完整，「對球員來說也是，去年一起在二軍努力、進步的隊友回來，感覺會更有伴。」

味全的關鍵人物還有日籍終結者田澤純一，本季目前出賽49場，拿下22次救援成功排名聯盟第2，還有6次中繼成功，防禦率4.18。葉君璋指出，今年會找田澤純一主要就是因為本土球員還很年輕，「沒有他的話，我們球隊救援成功機率可能會剩一半，第一年不希望讓年輕球員承受這麼多壓力。」

不過被問到未來幾年有機會接下終結者重任的投手，葉君璋提到，像是廖任磊、呂偉晟、陳冠偉都有機會角逐這個角色，等到他們多一點出賽經驗後，就有可能接下這個棒子。

葉君璋 統一獅 中信兄弟

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