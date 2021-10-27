中職／相隔465天一軍登板 陳明軒被葉總調一下控球變好

轉戰味全龍隊延續生涯，陳明軒昨晚是本季初登板，也是相隔465天的一軍出賽，投出1局三上三下的好表現，歸功於總教練葉君璋「調一下」幫助，他也把握每一次機會，「因為已經失去過一次」。

陳明軒去年在富邦悍將隊一軍僅出賽3場，季後遭到釋出，今年通過龍隊測試，在10月8日成為註冊球員，昨天正式登錄一軍，就在8局後援登板，僅用12球投完1局，連續解決詹子賢、江坤宇以及張志強。

踏上久違的投手丘，陳明軒坦言心情亢奮，「畢竟一年多沒比賽，但上去就是專注在動作調整上，葉總有提醒我，先不要去想結果，專注在動作、投捕之間。」

陳明軒說的動作調整，是來到龍隊後，葉君璋對他投球後腳給出的調整建議，結果控球改變很大，陳明軒說：「昨天只有2球壞球，自己也很訝異，效果這麼好。」

回顧過去遭到釋出，陳明軒認為當下認為自己還有能力，來到龍隊有更多機會，「真的很感謝葉總給我這個舞台，不要活在過去，現在在這支球隊很開心，就是把工作做好、態度展現給學弟看」。