中職／龍隊10月兩場絕地逆轉 葉總看到球員長大了

味全龍隊昨晚從中信兄弟隊手中拿下逆轉勝，也是10月第2場8局落後下仍贏球的比賽，從球員展現的韌性，總教練葉君璋看到子弟兵的成長，在休息區的情緒也從「心驚膽戰」變成「處之泰然」。

中職10月戰績最佳是下半季龍頭中信兄弟隊的11勝5敗2和，龍隊8勝7敗1和統一獅隊並列第二，其中有4場是對方先得分、2場是打到8局仍落後，都能贏球，新球隊能打得糾纏，讓不少球迷眼睛為之一亮。

球員展現逆轉能力，葉君璋說：「這是成長的表現，適應了職棒環境，從表情、動作，看得出來他們有比較像職業球員，態度更篤定、有自信，也知道自己要做什麼。」

這樣的轉變或許可以來得更早，今年5月龍隊戰績6勝2敗1和是五隊最佳，然而賽季因疫情中斷，葉君璋說：「球員有打出成績，要持續下去才會知道自己成長。」

下半季打到10月時第二次找到感覺，葉君璋說：「現在他們知道，自己跟其他球隊沒有差那麼多。」

成員改變是因素之一，原本季初設定是球隊戰力的林孝程、張政禹、黃柏豪都受傷，到復賽後才完全歸隊，近期也都有亮眼表現，葉君璋表示：「他們去年跟球隊一起努力一整年，回來後大家會覺得更有伴。」